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Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı

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Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Haber Videosunu İzle
Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
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Bayburt'ta köyler arası futbol turnuvasında oynanan bir mücadelede maçın hakemi sahanın ortasında acımasızca darp edildi.

Bayburt'ta Köyler Arası Futbol Turnuvası kapsamında oynanan amatör müsabakada, spora ve centilmenliğe gölge düşüren skandal görüntüler kaydedildi. Karşılaşma sırasında gerginliğin artmasıyla tırmanan olaylarda maçın hakemi, futbolcuların fiziksel saldırısına uğradı.

ARKASINDAN KOŞUP YERE DÜŞÜRDÜLER

Maçın bitimiyle birlikte saha ortasında yaşanan kargaşada, arkasından koşan bir oyuncunun müdahalesiyle dengesini kaybederek yere düşen hakem, saldırgan futbolcuların hedefi oldu. Yerde çaresiz kalan hakemi acımasızca tekmeleyen futbolculara, tribündekiler ve sahada bulunan diğer kişilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

ŞİDDETE BÜYÜK TEPKİ

Saldırı anları çevredeki sporseverlerin cep telefonu kameralarınca anbean kaydedilirken, görüntülerin hızla yayılması büyük tepki topladı. Yeşil sahalarda terör estiren futbolcuların en ağır cezayı alması talep edildi. 

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımertcee27:

Cezai işlem gerekiyor. Adam yaralama, darp ve devamı. Saldırıda bulunanların futbol lisansı varsa süresiz iptal edilmeli. Ayrıca tedavi masrafı ve tazminat saldırganlara tebliğ edilmesi gerekir.

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Haber YorumlarıElcabbar:

Bindik bir alamete,gidiyoruz kıyamete..

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