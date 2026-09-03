Matteo Guendouzi'ye soruşturma mı başlatıldı, neden? Matteo Guendouzi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe forması giyen Matteo Guendouzi, Lyon karşılaşmasının ardından UEFA'nın disiplin sürecine dahil edilen isimlerden biri oldu. UEFA'nın başlattığı süreçte Guendouzi'nin yanı sıra Mason Greenwood ve Fenerbahçe de yer alırken, soruşturmanın gerekçesiyle ilgili kulüp açıklamasında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Gelişmenin ardından Matteo Guendouzi kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı? soruları da araştırılmaya başlandı.

MATTEO GUENDOUZİ'YE SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Evet. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçının ardından Mattéo Guendouzi hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldı. Süreç yalnızca Guendouzi'yi değil, Mason Greenwood ve Fenerbahçe Kulübü'nü de kapsıyor. Sarı-lacivertli yönetim, UEFA'nın ilgili kurullarına gerekli bilgi, belge ve savunmaların iletileceğini bildirdi.

MATTEO GUENDOUZİ'YE NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Fenerbahçe'nin kamuoyuna yaptığı açıklamada Guendouzi hakkında başlatılan disiplin sürecinin hangi olay veya ihlal nedeniyle başlatıldığına dair net bir gerekçe paylaşılmadı. Sürecin, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda oynanan rövanş karşılaşmasının ardından başlatıldığı belirtildi. Maç sonrasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikler gündeme gelirken, UEFA'nın değerlendirmesi sonucunda Guendouzi, Greenwood ve Fenerbahçe hakkında disiplin süreci başlatıldığı açıklandı. Bu nedenle Guendouzi'nin alabileceği olası ceza konusunda şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

MATTEO GUENDOUZİ KİMDİR?

Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié, Fransa doğumlu profesyonel futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev yapan Guendouzi, kariyerinin ilk döneminde Paris Saint-Germain altyapısında yetişti. Daha sonra Lorient altyapısına geçen futbolcu, profesyonel seviyede Lorient formasıyla kendisini gösterdi. Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio'da da oynayan Guendouzi, 2026 yılında Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

MATTEO GUENDOUZİ KAÇ YAŞINDA?

Mattéo Guendouzi, 14 Nisan 1999 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

MATTEO GUENDOUZİ NERELİ?

Mattéo Guendouzi, Poissy, Fransa doğumludur. Fransız futbolcu, Fransa A Milli Takımı'nda da forma giymiştir.

MATTEO GUENDOUZİ'NİN KARİYERİ

Guendouzi futbola henüz 6 yaşındayken Paris Saint-Germain altyapısında başladı. 2014'te Lorient altyapısına geçen futbolcu, burada profesyonel kariyerinin ilk adımlarını attı.

Lorient: 2016 yılında A takım seviyesine yükseldi ve Ligue 1'de forma giydi.

Arsenal: 2018'de İngiltere'ye transfer olarak Arsenal kadrosuna dahil oldu. Premier League ve Avrupa kupalarında görev yaptı.

Hertha Berlin: Arsenal döneminde 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Almanya'da oynadı.

Marsilya: Önce kiralık olarak forma giydiği Marsilya'ya daha sonra bonservisiyle geçti.

Lazio: 2023-2024 sezonunda kiralık olarak görev yaptıktan sonra Lazio'da kalıcı olarak forma giydi.

Fenerbahçe: 8 Ocak 2026'da sarı-lacivertli takıma katıldı. Transfer kapsamında 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçlardan birinde Galatasaray karşısında gol attı ve karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

Fransa Milli Takımı: Alt yaş kategorilerinde Fransa'yı temsil eden Guendouzi, 2021'den itibaren A Milli Takım kadrosunda da yer aldı.