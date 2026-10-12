Manisa kaza otobüs şoförü kim, adı ne, otobüs şoförü öldü mü yaşıyor mu?

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Manisa kazasında otobüs şoförü öldü mü, yaşıyor mu? Kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan tur otobüsü sürücüsü M.A., olayın ardından gözaltına alındı. Sürücünün ifadesi, bilirkişi raporu ve yargı sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Manisa’daki otobüs kazasında şoför kim, hakkında hangi karar verildi? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

MANİSA KAZASINDA OTOBÜS ŞOFÖRÜ KİM, ADI NE? OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Manisa kazasında otobüs şoförü kim, adı ne, öldü mü yaşıyor mu? Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile tırın çarpıştığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı feci kazaya ilişkin yargı süreci hız kazandı. Gözaltına alınan otobüs şoförü M.A. ile tır şoförü H.K. tutuklanırken, otobüsün yedek şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte kazaya ve otobüs şoförüne ilişkin tüm detaylar...

MANİSA KAZASINDA OTOBÜS ŞOFÖRÜ KİM?

Kazaya karışan tur otobüsünün direksiyonunda M.A. baş harfli sürücü bulunuyordu. Adli süreç devam ettiği için şoförün açık kimliği resmi makamlarca paylaşılmadı. M.A.'nın, Bursa'dan yola çıkan otobüsün direksiyonunu Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devraldığı öğrenildi. Otobüsün sahibi ve yedek şoförü ise M.Y. baş harfli kişi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Tur otobüsünün şoförü M.A. kazadan sağ kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü, Akhisar'daki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, 11 Ekim'de saat 11.10 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar gişeleri bağlantı kavşağında yaşandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinden sabah saatlerinde yola çıkan ve Denizli'deki kaplıcalara giden tur otobüsünün kavşağı kaçırdığı belirtildi. Otoyolda geri manevra yapan otobüse, arkadan gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 27 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre yaralılardan 1'inin durumu ağır, 18'inin durumu orta, 8'inin durumu ise iyi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Otobüs şoförü M.A., ifadesinde yolcuların uyarısıyla kavşağı kaçırdığını fark ettiğini ve geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiğini anlattı. Otobüsün arka koltuklarında oturduğunu söyleyen yedek şoför M.Y. ise şoförün kavşağı kaçırdığını fark edip öne doğru ilerlemek için ayağa kalktığında çarpmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu ifade etti. Tır şoförü H.K. de otobüsü kendi şeridinde gördüğünü, sola manevra yapamadığı için otobüse çarptığını belirtti.

İKİ ŞOFÖR TUTUKLANDI

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın aydınlatılması için 3 savcı görevlendirdiği soruşturmada, gözaltına alınan üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Otobüs şoförü M.A. ile tır şoförü H.K., çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. Otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NE YAZIYOR?

Kazaya ilişkin hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, otobüs şoförü M.A.'nın yönetmeliklerle belirlenen geri gitme ve manevra kurallarına uymadığı tespit edildi. Tır şoförü H.K.'nın ise hız sınırlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

TUR FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Otobüsün ait olduğu tur firması, kazanın şoförün bireysel hatası sonucu yaşandığını öne sürerek sorumluluğu kabul etmedi. Kazaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.