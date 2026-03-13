Manisa GDZ elektrik kesintisi! 13-14 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti İstasyon Mahallesi'nde Gazi 3 Nolu Caddesi, Anadolu Sokak, Turhan Alakent Caddesi, Gazi Caddesi, Vatan Sokak, Sancak Sokak, Kahramanlar Sokak, Hünkar Sokak, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Akgül Sokak, Adnan Menderes Caddesi, Gazi 4 Nolu Caddesi, Gazi 2 Nolu Caddesi ve Gazi 1 Nolu Caddesi çevresini kapsamaktadır. Ayrıca Kurtuluş Mahallesi'nde Nene Hatun Caddesi, Zeki Üngör Caddesi ve Özmenaltı Sokak da kesintiden etkilenecektir.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Bahçedere Mahallesi'nde Toptepe Caddesi, Bahçedere Köyü İç Yolu ve Bahçedere Köyü Yolu; Bahadır Mahallesi'nde Osmanlar Sokak, Kurucuova Sokak, Bahçalılar Sokak, Elmacık Sokak, Alakıraç Sokak, Saya Sokak, Ketenburun Sokak, Çiftlik Sokak, Patıka Bahadır Köyü İç Yolu ve Onbaşılar Sokak; Badınca Mahallesi'nde Çatal Tepe Caddesi, Taşlı Gere Sokak, Köy İçi Sokak ve Badınca Köyü İç Yolu; Osmaniye Mahallesi'nde Yayla Sokak, Patika Osmaniye Köyü İç Yolu, Çay Kenarı Gürlek Sokak; Narlıdere Mahallesi'nde Küçük Bahçe Caddesi; Kozluca Mahallesi'nde Narlık Sokak, M. Çokallı Sokak, Kaplan Çukuru Sokak, Kayadibi Sokak ve Kozluca Köyü İç Yolu; Evrenli Mahallesi'nde İnceler Sokak, Merkez Sokak ve Evrenli İç Yolu; Çarıkbozdağ Mahallesi'nde Sarı Ahmet Sokak; Belenyaka Mahallesi ile Bahçeliköy Mahallesi'nde Kaklık Sokak, Kızıltepe Sokak, Bahçeliköy Merkez Sokak, Yakutlar Sokak, Bahçeliköy Köyü İç Yolu ve Bahçeliköy Köyü Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında İstasyon Mahallesi'nde DDY Altı Sokak, DDY Altı Geçit Sokak, Denizli Akhisar Yolu, Çamlı Sokak, İzmir Salihli Yolu Altı Küme Evleri, Gümüş Sokak, Akkeçili Caddesi, Gazi Caddesi, Şehitler Sokak, Yusuf İmamoğlu Sokak, Yayla Sokak, Serinyayla Sokak, Osmanlılar Caddesi, Kamil Bey Sokak, Gelibolu Caddesi, Cem Sultan Sokak ve Adnan Menderes Caddesi; Yenice Mahallesi'nde Ziya Gökalp 1 Nolu Sokak, Ziya Gökalp Caddesi, Atatürk Bulvarı, Cihangir Caddesi ve Cevdet Kaya Çıkmazı; Fatih Mahallesi'nde Cihangir 2. Sokak, Karacaoğlan Sokak, Metehan Sokak, Salkım Sokak, Dede Korkut Caddesi, Şahin Sokak, İlkay Sokak, Ülker Sokak, Ülker 1 Nolu Sokak, Çiçekçiler Sokak, Zübeyde Hanım Sokak, Ulubatlı Hasan Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Mohaç Sokak, Meltem Caddesi, Kızılelma Caddesi, Köroğlu Sokak, Kocatepe Caddesi, DDY Anbar Üstü Sokak, Fatih Caddesi, Eski İzmir Caddesi, Ergenekon Caddesi, Dikilitaş Sokak, Ziya Gökalp 2 Nolu Sokak, Cevizli Sokak, Aziziye Caddesi, Atatürk Caddesi, Atatürk 4 Nolu Sokak ve Atatürk 3 Nolu Sokak çevresinde kesinti olacaktır. Ayrıca Akkeçili Mahallesi de kesintiden etkilenecektir.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Örencik Mahallesi'nde Örencik Köyü Yolu, Örencik Köyü İç Yolu, Karakuyu Sokak, Bostanharımı Sokak ve Merkez Sokak; Çamlıbel Mahallesi'nde Çamlıbel Köyü Yolu ve Çamlıbel Köyü İç Yolu; Çarıkkaralar ve Gülenyaka mahalleleri ile Uluderbent Mahallesi'nde Uluderbent Köyü İç Yolu, Erkeçalani Küme Evleri, Okul Caddesi Üstü Küme Evleri, Okul Caddesi Altı Küme Evleri, Kanlı Harman Küme Evleri, Cami 2. Sokak, Dere 2. Sokak, Uluderbent Yolu Altı Küme Evleri ve Dik Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Salihli

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Kabazlı Mahallesi'nde Kabazlı Köyü İç Yolu çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yılmaz Mahallesi'nde Yavuz Sokak, Uygur Sokak, Kurutma Kanalı Üstü Sokak, Hürriyet Caddesi, Göktürk Sokak, Turan Sokak, 4 Nolu Sokak, 1 Nolu Sokak, Bozkurt Sokak, 20 Nolu Sokak, İstiklal Caddesi, 28. Sokak, Demir Sokak, Sırt Kapakları Küme Evleri, 2 Nolu Sokak ve 5 Nolu Sokak çevresinde kesinti olacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Kabazlı Mahallesi'nde Kabazlı Köyü İç Yolu ve Yenipazar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kemer Mahallesi'nde Yukarı Kemer Arazi Yolu ve Kemer Köyü İç Yolu; Gökeyüp Mahallesi'nde Sarısu Küme Evleri; Poyraz Mahallesi'nde Poyraz Köyü İç Yolu ve Karapınar Sokak; Kemerdamları Mahallesi'nde Kemerdamları Köyü İç Yolu ve Kemerdamları Sokak; Kale Mahallesi'nde Kale Köyü İç Yolu; Hacıhıdır Mahallesi'nde Hacıhıdır Köyü İç Yolu ve Yarendağ mevkii; Poyrazdamları Mahallesi'nde Kaledibi Küme Evleri ve Poyraz Yolu Küme Evleri; Kurttutan Mahallesi'nde Kurttutan Köyü Yolu ve Kurttutan Köyü İç Yolu çevresinde elektrik kesintisi planlanmıştır.

Soma

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Yayladalı, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Türkali, Çatalçam ve Ularca mahallelerinde köy iç yollarını kapsayan geniş bir alanda şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Yırca Mahallesi'nde Yırca Sokak ve Yırca Köyü İç Yolu çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Uruzlar, Vakıflı, Yayladalı, Ularca, Avdan, Cenkyeri, Akçaavlu, Boncuklu, Çatalçam, Devlethan, Dualar, Duğla, Hacıyusuf, Kaplan, Karaçam, Kiraz, Kobaklar, Kozanlı, Menteşe, İnönü, İstasyon, Zafer, Naldöken, Pirahmet, Turgutalp ve Türkali mahallelerini kapsayan çok sayıda sokak ve köy yolunda elektrik kesintisi planlanmıştır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Bozarmut, Sultaniye, Çevircek, Karacakaş, Kayrakaltı, Tabanlar, Tekeli Işıklar ve Türkpiyala mahallelerinde köy iç yollarını kapsayan bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Avdan başta olmak üzere Duğla, Hacıyusuf, Kaplan, Karaçam, Kiraz, Kobaklar, Kozanlı, Menteşe, İnönü, İstasyon, Naldöken, Pirahmet, Turgutalp, Türkali, Zafer, Ularca, Uruzlar, Vakıflı, Yayladalı, Devlethan, Çatalçam, Dualar, Boncuklu, Akçaavlu ve Cenkyeri mahallelerinde çeşitli sokaklar ve köy yollarında elektrik kesintisi olacaktır.

Turgutlu

13 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Albayrak Mahallesi'nde Sulu Sokak, Plevne Sokak, Ovayolu Sokak, Onur Sokak, Nedim Sokak, Meram Sokak, Kırbaş Sokak, Kuşköprü Sokak, Kaya Sokak, Ilgın Sokak, Hatboyu Sokak, Gökhan Sokak, Fuzuli Sokak, Erdem Sokak, Ender Sokak, Edebali Sokak, Ecrin Sokak, Doruk Sokak, Dikmen Sokak, Darçın Sokak, Coşkun Sokak, Cihan Sokak, Begonya Sokak, Baylan Sokak, Balaban Sokak, Çampınar Köyü İç Yolu, Atalay Sokak, Anı Sokak, Askeriye Sokak, Aysun Sokak, Bahçe Sokak, Şahin Sokak, Özgün Sokak, Çifte Çeşme Sokak, Çelik Sokak, Çakır Sokak, Zeki Sokak ve Yurt Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca İstasyonaltı Mahallesi'nde Serinlik Sokak, Gürcan Sokak, Evin Sokak, Engin Sokak, Değer Sokak ve Ceviz Sokak da kesintiden etkilenecektir.