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İYİ Parti İlçe Başkanı damadının evini bastığı iddiasıyla gözaltına alındı, serbest bırakıldı

İYİ Parti İlçe Başkanı damadının evini bastığı iddiasıyla gözaltına alındı, serbest bırakıldı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini yaklaşık 20 kişilik grupla bastığı ve damadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerasına yansıması üzerine şikayetçi olan Nakşioğlu darp raporu aldı. Cevheroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini 20 kişilik grupla bastığı iddiasıyla gözaltına alınan İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ağustos'ta Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eşiyle sorun yaşayan Muhammed Nakşioğlu'nun evi, akşam saatlerinde kayınpederi İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu ile çocukları ve akrabalarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grupla basıldı. Tartışma sonrası Muhammed Nakşioğlu darbedilirken, o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdikleri ve ev sahibi Muhammed Nakşioğlu'nu darbettiği anlar yer aldı.

DAMAT DARP RAPORU ALDI

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen ve tedavisinin ardından darp raporu alan Muhammed Nakşioğlu, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Cevheroğlu, serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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