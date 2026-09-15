TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği Sınırlı Süreli Sosyal Konut Tahsisi Projesi kapsamında Maltepe’de kiraya verilecek sosyal konutların bulunduğu bölgeler belli oldu. Peki, Maltepe TOKİ kiralık konutlar nerede, hangi mahallede var? Detaylar...

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLAR NEREDE, HANGİ MAHALLEDE VAR?

Maltepe’de TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesi kapsamında tahsis edilecek konutların yeri Atışokulu ve Gülsuyu (İETT Blokları) bölgeleri olarak açıklandı. TOKİ’nin proje sayfasında Maltepe, 2. Grup içerisinde yer alıyor ve ilçeye 235 konut ayrıldığı belirtiliyor.

Dolayısıyla Maltepe’de TOKİ kiralık konut arayan vatandaşlar için açıklanan bölgeler Atışokulu ile Gülsuyu (İETT Blokları) bölgeleri olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinin tamamı için toplam 330 konut tahsis edilecek. Bu nedenle 330 sayısı üç ilçenin oluşturduğu 2. Grubun toplam kontenjanını ifade ediyor; Maltepe’ye ayrılan konut sayısı ise 235 olarak belirtiliyor.

MALTEPE’DE KAÇ KİRALIK SOSYAL KONUT VAR?

TOKİ’nin 2026 Sosyal Konut Tahsis Projesi kapsamında Maltepe için 235 konut tahsis edilecek. Maltepe, Tuzla ve Kartal ise projenin 2. Grubunu oluşturuyor ve bu üç ilçedeki toplam konut sayısı 330 olarak açıklanıyor.

Bu ayrım, başvuru sürecinde konut sayısını doğru değerlendirmek açısından önem taşıyor. Resmi proje bilgilerinde Maltepe’nin karşısında 235 konut, Maltepe-Tuzla-Kartal grubunun toplamında ise 330 konut bilgisi yer alıyor.

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İstanbul’daki Sosyal Konut Tahsis Projesi için başvurular 14 Eylül 2026 ile 25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetleri arasında yer alan Konut / İşyeri Başvurusu menüsünden gerçekleştirilecek. Başvuru için herhangi bir ücret alınmayacak.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeden yararlanmak isteyenlerin belirlenen başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor. TOKİ tarafından açıklanan şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamak, hane halkı adına tek başvuru yapmak ve belirlenen gelir sınırını aşmamak gibi kriterler bulunuyor.

Başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapmak

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak

Önceki sosyal konut projelerinde veya İlk Evim Arsa projesinde aktif asil ya da yedek hak sahibi olmamak

Kendisi veya eşi adına, Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmamak

Kendisi veya eşi adına, son beş yıl içinde konut alım-satım işlemi yapmamış olmak

Evli olmak

65 yaşını doldurmuş başvuru sahipleri için evli olma şartının aranmaması

Hane halkı aylık net gelirinin 100.000 TL'yi aşmaması

Başvuru tarihi itibarıyla İstanbul ilinde en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmek

Seçilen kategoriye ilişkin ilan edilen şartları sağlamak ve belgelemek.

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLAR İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Maltepe’deki sosyal kiralık konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden yapması gerekiyor. TOKİ’nin resmi açıklamasına göre başvurular, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında bulunan “Konut / İşyeri Başvurusu” menüsü üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 25 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru işlemi için e-Devlet sisteminde kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor. e-Devlet üzerindeki TOKİ Konut / İşyeri Başvurusu hizmetinde e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile kimlik doğrulama seçenekleri bulunuyor.

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLAR NE KADAR SÜREYLE TAHSİS EDİLECEK?

Sosyal Konut Tahsis Projesi kapsamında konutlar hak sahiplerine sınırlı süreyle tahsis edilecek. TOKİ’nin proje bilgilerinde tahsis süresinin 3 yıl ile sınırlı olduğu ve bu sürenin sonunda ek tahsis süresi verilmeyeceği belirtiliyor.

İstanbul’daki proje kapsamında ilk etapta 1.071 konutun tahsis edilmesi planlanıyor. Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçeleri ise toplam 330 konutla 2. Grup içerisinde bulunuyor. Maltepe’nin bu grup içerisindeki kontenjanı 235 konut olarak açıklanıyor.

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLARDA HANGİ KONUT TİPLERİ VAR?

TOKİ’nin 2. Grup için açıkladığı tahsis bedellerinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alıyor. 2. Grup olarak belirtilen Maltepe, Tuzla ve Kartal için aylık tahsis bedelleri 1+1 konutlarda 10.000 TL, 2+1 konutlarda 12.000-17.000 TL, 3+1 konutlarda 15.000-18.000 TL ve 4+1 konutlarda 18.000-20.000 TL aralığında bulunuyor.

Tahsis bedellerine KDV dahil olduğu TOKİ tarafından belirtiliyor. Konutun tesliminden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedeline artış uygulanmayacak. İlk artış ise 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE esas alınarak yapılacak.

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLAR İÇİN TEMİNAT ALINACAK MI?

TOKİ’nin proje bilgilerinde tahsis sözleşmesi imzalanmadan önce bir aylık tahsis bedeli tutarında teminat alınacağı belirtiliyor. Tahsis süresi tamamlandığında hak sahibinin TOKİ’ye herhangi bir borcu veya konutta meydana gelmiş bir zararı bulunmaması halinde teminat güncel tahsis bedeli üzerinden iade edilecek.

Maltepe’deki kiralık sosyal konutlar için de proje kapsamında açıklanan tahsis ve teminat koşulları geçerli olacak.

MALTEPE TOKİ KİRALIK KONUTLARDA BAŞVURU SÜRECİ

Maltepe’deki TOKİ kiralık sosyal konutları için başvuru süreci 14 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 25 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.

Proje kapsamında başvuruların ardından kura sürecinin Ekim 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. TOKİ’nin resmi proje sayfasında İstanbul genelinde toplam 1.071 konutun dört grup halinde tahsis edileceği belirtiliyor.

Maltepe için açıklanan konut yeri ise Atışokulu ve Gülsuyu (İETT Blokları) bölgeleri olarak duyuruldu. İlçeye ayrılan toplam konut sayısı 235 olurken, Maltepe ile birlikte Tuzla ve Kartal'ın oluşturduğu 2. Grup'un toplam kontenjanı 330 olarak açıklandı.