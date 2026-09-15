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Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı

Arda Güler Büyükelçilikte ağırlandı! Paylaşılan mesaj gururlandırdı
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçilik, genç yıldızı "ülkemizin spor elçilerinden" sözleriyle överken, "Bize İspanya'da yaşattığı büyük gurur için kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Seni seviyoruz, Arda!" mesajını paylaştı.

Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

"ÜLKEMİZİN SPOR ELÇİLERİNDEN"

Madrid Büyükelçiliği tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Arda Güler'in İspanya'da Türkiye'yi temsil etmesine vurgu yapıldı.

Milli futbolcu için "ülkemizin spor elçilerinden" ifadesi kullanılırken Arda'nın İspanya'daki başarılarından duyulan gurur dile getirildi.

"SENİ SEVİYORUZ ARDA"

Büyükelçiliğin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Milli futbolcumuz, ülkemizin spor elçilerinden Arda Güler'i Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bize İspanya'da yaşattığı büyük gurur için kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Başarıların daim olsun. Seni seviyoruz, Arda!"

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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