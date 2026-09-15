Haberler

Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare

Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare Haber Videosunu İzle
Arda Güler bebeği kucağına aldı! İmza gününden sıcacık kare
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in yıldızları Arda Güler ve Eduardo Camavinga, düzenlenen imza gününde minik Real Madrid taraftarlarıyla bir araya geldi. Arda Güler'in bir bebeği kucağına aldığı anlar dikkat çekerken, futbolcuların çocuklarla samimi görüntüleri büyük beğeni topladı.

Real Madrid'de Arda Güler ve Eduardo Camavinga, düzenlenen imza etkinliğinde taraftarlarla buluştu. İki futbolcu, özellikle minik Real Madrid taraftarlarıyla yakından ilgilendi.

ARDA GÜLER BEBEĞİ KUCAĞINA ALDI

Etkinlik sırasında Arda Güler'in minik bir taraftarı kucağına alarak objektiflere poz vermesi renkli görüntüler ortaya çıkardı. Milli futbolcunun gülümseyerek bebeği kucağında tuttuğu anlar dikkat çekti.

MİNİK TARAFTARLARLA YAKINDAN İLGİLENDİLER

Arda Güler ve Camavinga, imza gününe katılan çocuklarla fotoğraf çektirip formalarını imzaladı. İki yıldızın minik taraftarlarla buluşmasından ortaya çıkan samimi görüntüler büyük beğeni topladı.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı

İlk kez açıkladılar! Tüm dünya ABD'nin 'uzay' hamlesini konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı

Denizde bulunan cesedin sırrı çözüldü! Acı haber ailesine verildi
Nuri Şahin'in korktuğu başına geldi! Son karar bu akşam çıkacak

Korktuğu başına geldi!

İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

İran'dan ABD'ye suçlama! İki balıkçı teknesi İHA ile vuruldu
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar

Havadan görüntülendi! İşte 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar