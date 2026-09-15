Mardin'de 17 yaşındaki Gülizar, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde yaşayan Gülizar Albayrak (17), evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu öğrenilen Gülizar Albayrak, eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, bir av tüfeği ile buna ait boş kartuş bulunduğu belirtildi. Olay yeri incelemesinin ardından Albayrak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı