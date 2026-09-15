Haberler

İran'da iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan Kergan İskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin ABD tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ve saldırı sonrası teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu duyuruldu.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan Kergan İskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin ABD tarafından insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ve saldırı sonrası teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu duyuruldu.

Hürmüzgan Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD tarafından iki balıkçı teknesine saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Kergan İskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin ABD tarafından İHA ile vurulduğu ve teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu belirtildi.

Arama ve kurtarma ekiplerinin kayıp balıkçıları bulmak için çalışma yürüttüğü olayla ilgili daha fazla ayrıntıya ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kozinoğlu'nun öleceğini mi bildiler? İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi

İşte Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin ifadesi
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz

Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
İran'ın nisanda düşürdüğü ABD uçağının pilotu, 2 gün beklediği sırada ABD'ye mesaj iletmeye çalışmış

Uçağı İran'da düşürüldü! 2 gün boyunca tek bir şey yapmaya çalıştı
Greenwood'dan taraftarlarına mesaj

Maçın ardından söyledikleri çok konuşulacak cinsten
Leeds United, Newcastle United ile resmen dalga geçti: Tarihi skor

Newcastle United ile resmen dalga geçtiler: Tarihi skor
Kulisleri sallayacak iddia! İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim

İşte Yeni Parti'ye düşünülen alternatif isim