LGS TERCİH SONUÇ EKRANI 2026: MEB LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında tercih yapan yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuç ekranına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda 2026 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü erişime açılıyor. Peki, MEB LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar...

LGS TERCİH SONUÇ EKRANI 2026

2026 LGS yerleştirme sürecinde tercih yapan öğrenciler, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim kapsamında öğrenebilecek. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar yerleştirildikleri okulu görüntüleyebilecek ve tercih sürecinin ilk aşaması tamamlanmış olacak.

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okullarda oluşan boş kontenjanlar da ilan edilecek. Bu bilgiler, nakil döneminde yeniden tercih yapacak öğrenciler açısından büyük önem taşıyor.

Sonuçların açıklandığı ilk saatlerde yoğun giriş nedeniyle sistemlerde zaman zaman yavaşlama yaşanabileceği belirtilirken, öğrencilerin yalnızca resmi platformlar üzerinden işlem yapmaları tavsiye ediliyor.

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi 2026 yerleştirme takvimine göre LGS tercih ve yerleştirme sonuçları 5 Ağustos Çarşamba günü erişime açılıyor.

Sonuçların yayımlanmasıyla birlikte öğrenciler;

Yerleştirildikleri liseyi öğrenebilecek,

Okulların boş kontenjanlarını inceleyebilecek,

Nakil sürecine ilişkin işlemlerini planlayabilecek.

İlk yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi, LGS sürecinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Yerleştiği okuldan farklı bir okula geçmek isteyen ya da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için aynı gün itibarıyla nakil başvuru süreci de başlayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN NASIL BAKILIR?

LGS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sorgulama sistemleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Sonuç sorgulaması için öğrenciler;

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi,

e-Okul sistemi,

e-Devlet,

EBA hesapları

üzerinden sonuç ekranına erişebiliyor.

Sisteme giriş yapılırken T.C. Kimlik Numarası ile doğum tarihi bilgilerinin kullanılması gerekiyor.

Yerleştirme sonuçları yalnızca dijital ortamda yayımlanacak. Öğrencilere ayrıca basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil başvuru süreci 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu süreçte öğrenciler, açıklanan boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecek.

Birinci nakil yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

2. NAKİL VE KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci nakil döneminin ardından ikinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

İki nakil döneminin tamamlanmasının ardından hâlâ herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları devreye girecek.

Komisyon süreci şu takvime göre uygulanacak:

Komisyon başvuruları: 17-26 Ağustos 2026

Yerleştirme işlemlerinin tamamlanması: 28 Ağustos 2026

Bu aşamayla birlikte merkezi yerleştirme süreci tamamlanmış olacak.

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Pansiyonlu okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler için yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yatılılık sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek.

Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 LGS yerleştirme ve kayıt süreci resmen sona erecek. Öğrencilerin tüm başvuru ve sonuç işlemlerini yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvim doğrultusunda takip etmeleri önem taşıyor.