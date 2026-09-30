Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya 'Fon soruşturması' çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmazGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon krizinde AK Parti kurmayı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmesi üzerine açıklama yapan, eski AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci tecrübeli siyasetçiye çağrıda bulundu. Birinci, vatandaşın konuya ilişkin hassasiyetine dikkat çekerek Hayati Yazıcı'nın partinin zarar görmemesi adına sessiz kalamayacağını belirtti. Birinci, "Hayati Bey'in pozisyonu gereği izaha muhtaç bir durum var. Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır." dedi.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında fon soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
- Eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Hayati Yazıcı'nın pozisyonu gereği konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini belirtti.
- Birinci, kamuoyunun fon soruşturmasına yönelik yüksek hassasiyeti olduğunu ifade etti.
Fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması üzerine eski AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı.
"PARTİYE ZARAR GELMESİNİ İSTEMEZ, İZAH YAPMALIDIR"
Suçun şahsiliği ilkesine vurgu yapan ancak Hayati Yazıcı’nın konumuna dikkat çeken Birinci, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Suç ve cezaların şahsiliği prensibi cari evet. Fakat elbette Hayati Bey'in pozisyonu gereği izaha muhtaç bir durum var. Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır. Hayati Yazıcı bu hususta bir izah yapacaktır diye bekliyorum. Sayın Yazıcı tecrübeli bir siyasetçidir. Partiye zarar gelmesini istemez. Zira mevzu ile ilgili vatandaşımızın aşırı hassasiyeti mevcut."
Kamuoyundaki yüksek hassasiyete işaret eden Birinci, tecrübeli siyasetçi Hayati Yazıcı'dan partinin kurumsal kimliğini korumak adına acil bir açıklama beklendiğini vurguladı.
Birinci'nin paylaşımı şu şekilde: