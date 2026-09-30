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Hayko Cepkin, Aydın vergi rekortmenleri listesine girdi

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Hayko Cepkin, Aydın vergi rekortmenleri listesine girdi
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Kuşadası’nda yaşayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, Aydın’ın 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer aldı. Cepkin, 4 milyon 17 bin 346 liralık vergi tahakkukuyla listede 97’nci sırada bulunurken, sanatçının vergi listesine girmesi kentte dikkat çekti.

  • Hayko Cepkin, Aydın'ın 2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi rekortmenleri listesinde 4 milyon 17 bin 346 liralık tahakkukla 97'nci sırada yer aldı.
  • Cepkin, listede 'Bağımsız Müzisyen, Ses Sanatçısı, Konuşmacı, Sunucu ve benzeri faaliyetler' kapsamında yer aldı.
  • İlk 100 mükellef arasında 68 kişi bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istemedi.

Aydın’ın 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı. Kuşadası’nda yaşayan ünlü rockçı Hayko Cepkin de kent genelinde en fazla gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellef arasında yer aldı. Cepkin, 4 milyon 17 bin 346 liralık vergi tahakkukuyla listede 97’nci sıraya yerleşti. 

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİNİN ARASINDA 

Aydın Defterdarlığı tarafından açıklanan listede Cepkin, “Bağımsız Müzisyen, Ses Sanatçısı, Konuşmacı, Sunucu ve benzeri faaliyetler” kapsamında yer aldı. Böylece ağırlıklı olarak iş dünyasından isimlerin bulunduğu listede sanat dünyasından dikkat çeken isimlerden biri oldu.

4 MİLYON LİRAYI AŞAN VERGİ ÖDEDİ

Cepkin adına tahakkuk ettirilen gelir vergisi 4 milyon 17 bin 346 lira olarak açıklandı. İlk 100 mükellefin yer aldığı listede 68 kişinin bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istemediği belirtildi.

KUŞADASI'NDA YAŞIYOR

İstanbul’dan Kuşadası’na yerleşen Hayko Cepkin, ilçedeki yaşamıyla daha önce de gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, 2017 vergilendirme döneminde de Aydın’ın gelir vergisi listesinde yer almış ve 437 bin 683 liralık tahakkukla 20’nci sırada bulunmuştu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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