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Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj

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Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj Haber Videosunu İzle
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
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Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya’da oynanan dostluk maçında tribünde yapılan koreografi dikkat çekti. Filistin’de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekilen koreografide "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen anlamlı dostluk maçında bir araya geldi. Yüksek tempolu ve dostane bir atmosferde geçen karşılaşmada skordan ziyade tribünlerdeki mesajlar dikkat çekti.

''ÇOCUKLAR UYURKEN SESSİZ OLUNUR, ÖLÜRKEN DEĞİL''

Karşılaşmaya Konyaspor taraftarlarının sergilediği özel koreografi damgasını vurdu. Filistin'de yaşanan insani drama ve hayatını kaybeden masum çocuklara dikkat çeken taraftarlar, dev pankartlarla güçlü bir farkındalık mesajı verdi. Tribünlerde açılan "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" ifadelerini içeren koreografi stadyumdaki binlerce futbolseverden büyük alkış aldı.

''1014 SPORCU İÇİN 10. DAKİKADA 14. SANİYE

Konya'daki anlamlı buluşmada yeşil sahada top durdu, insanlık konuştu. Saldırılarda hayatını kaybeden meslektaşları için maça 10. dakikanın 14'ncü saniyesinde ara veren Konyasporlu ve Filistinli futbolcular, tüm dünyaya adalet çağrısında bulundu.

TRİBÜNLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK ATILDI

Öte yandan Konyaspor tribünleri bir anlamlı harekete daha imza attı. Filistin'deki çocukları unutmayan Konyalı futbolseverler, tribünden sahaya binlerce oyuncak gönderdi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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