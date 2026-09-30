Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar da yeniden gündeme geldi.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran 2026'da CHP üyeliğinden istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmeye başlamıştı. Tugay, istifa kararını açıklarken CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' sürecinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Tugay, sürecin CHP'ye büyük zarar verdiğini belirterek özellikle son dönemde alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu söylemişti. Bir grup il başkanı ile İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasını da "haksızlık" ve "kabul edilemez bir yanlış" olarak nitelemişti.

Tugay, istifa kararını duyururken, "Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİALARI

Tugay'ın CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye geçeceği ve bu yönde bazı temaslarda bulunduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Tugay ve ekibi, söz konusu iddiaları çeşitli açıklamalarla yalanlamıştı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de 2 Ağustos'ta Tugay'ın siyasi geleceği sorulmuştu. Özel, Tugay'ın CHP'den "mutlak butlan" kararına tepki olarak istifa ettiğini hatırlatarak, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddettiğini söylemişti.

Özel, Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin gerçekleşmesi halinde bunun siyasi açıdan ağır sonuçlar doğuracağını savunarak, "Cemil Bey CHP'den butlana tepki olarak istifa etti. 'Bir an önce partileşmek lazım' dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti" ifadelerini kullanmıştı.

"BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Cemil Tugay da 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada herhangi bir partiye geçme planı olmadığını belirtmişti.

"Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim" diyen Tugay, bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini ifade etmişti.

Tugay, belediye başkanı olması nedeniyle siyasi geleceğine ilişkin temkinli hareket ettiğini belirterek, "Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim. Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.