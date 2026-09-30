Tekirdağ'da dehşet! İçinde 4 yaşındaki çocuk olan otomobili kaçırdığı iddia edilen sürücü önce yayaya, sonra 2 araca çarptı

Tekirdağ'da dehşet! İçinde 4 yaşındaki çocuk olan otomobili kaçırdığı iddia edilen sürücü önce yayaya, sonra 2 araca çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da, torununu otomobile bindiren bir vatandaşı iterek aracını kaçırdığı iddia edilen E.G., içinde 4 yaşındaki çocuk bulunan otomobille önce bir yayaya çarptı, ardından polis takibinde çevre yolunda 2 otomobile daha çarptı. Yaya ile 2 sürücünün yaralandığı olayda E.G. yakalandı, çocuk ailesine teslim edildi.
- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde E.G., 4 yaşındaki torununu araca bindiren bir kişiyi iterek 59 APE 174 plakalı otomobili kaçırdı.
- Kaçırılan otomobil Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya, Çevre Yolu'nda ise 34 CFP 466 ve 34 KRE 144 plakalı iki otomobile çarptı.
- Olayda yaya ve 2 sürücü yaralanarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; E.G. yakalanırken otomobildeki 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.
Tekirdağ'da kaçırdığı iddia edilen otomobille yayaya çarpan sürücü, kaçarken çevre yolunda 2 otomobile çarptı. Sürücü yakalanırken, otomobilde 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ortaya çıktı. Olayda yaya ve 2 sürücü yaralandı.
TORUNUNU ARACA BİNDİRİRKEN İTİLDİ
Edinilen bilgilere göre, olay Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre torunuyla marketten çıkan bir vatandaş, 4 yaşındaki torununu otomobile bindirdiği sırada E.G. tarafından itilerek aracının kaçırıldığını ileri sürdü. E.G., 59 APE 174 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı.
POLİS TAKİBİNDE 2 ARACA ÇARPTI
İddiaya göre E.G.'nin kullandığı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Kazanın ardından sürücünün aracı durdurmadan yoluna devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri, kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin takibindeki otomobil, Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametinde ilerledi. Otomobil, yolda O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı otomobile de çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI, ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Kazalarda yaralanan yaya ile 2 sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobili kullandığı iddia edilen E.G. ise polis ekiplerince yakalandı. Kaçırıldığı iddia edilen otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.