Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 9. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Prenses Asporça'ya Kurulan Pusu ve Orhan Bey'in Hamlesi

Kutsal Mabed Şövalyeleri, Prenses Asporça'ya pusu kurar. Hector'un planlarını bozmakta kararlı olan Orhan Bey, bu hain saldırıya izin vermez. Asporça'nın hayatını kurtaran Orhan Bey, beklenmedik bir şekilde Prenses'in öfkesini daha da büyütecek gelişmelerin fitilini ateşler.

Nülüfer Hatun ve Prenses Asporça Arasında Çatışma

Zoraki bir misafir olarak obada bulunan Asporça ile Orhan Bey arasında ipler iyice gerilir. Nilüfer Hatun'un şahit olduğu bu gerilim, Asporça ile Nilüfer arasında büyük bir çatışmaya mı dönüşecektir? Obada dengeler bir kez daha sarsılırken, Orhan Bey'in Asporça'yı obada tutmasının ardındaki gerçek sebep merak konusu olur.

Orhan Bey'in Büyük Planı

Orhan Bey'in asıl hedefi Hector'dur. Peki, Orhan Bey Hector'a karşı nasıl bir oyun kurmuştur? Bu hamle Bizans cephesinde nasıl yankı bulacaktır?

Flavius, Fatma Hatun'u Öldürüyor mu?

Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle hareket eden Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri adına Flavius'tan bir can almasını ister. Flavius'un eliyle alınması istenen can kimindir? Bu emir, Flavius'u nasıl bir çıkmazın içine sürükleyecektir? Flavius, Fatma Hatun'a duyduğu aşk uğruna bu kez çok daha ağır bir sınavdan geçer. Fatma'yla yeniden yüzleşmelerinin bedeli ne olacaktır? Aşk mı, sadakat mi ağır basacaktır?

Halime ve Dursun'un Kaderleri Nasıl Yazılacak?

Obadan sürülen Dursun ile Halime arasında ciddi bir konuşma yaşanır. Aralarında filizlenen sevda dile dökülecek midir? Yolları yeniden kesişecek midir?

Osman Bey'in Düşü Gerçek Oluyor mu?

Bir yanda Kutsal Mabed Şövalyeleriyle mücadele eden Orhan Bey, diğer yanda Osman Bey'in düşünü hakikat kılmak için harekete geçer. Bursa topraklarında Kayı sancağını dalgalandırmak için nasıl bir adım atacaktır? Nihayet Osman Bey'in düşü gerçeğe dönüşecek midir?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 9000 m9 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 900 m uzunluğunda 99 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 90 bin m9 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

90 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 99 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 90 bin m9 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

39 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 90 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 90 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.