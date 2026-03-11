Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 17. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karacahisar'ın düşüşü uçlarda deprem yaratıyor

Şahinşah, Germiyan ve Karesi ile birlikte Sultan Orhan'ın gücünü kırmak için harekete geçer. İlk hedef Karacahisar'dır. Kale Germiyan'ın eline geçince uçlarda büyük bir infial yaşanır. Sultan Orhan bu hamleye nasıl karşılık verecektir? Karacahisar'ın düşmesi, Bursa için yaklaşan büyük savaşın habercisi midir?

Orhan ve Asporça uçurumun kenarında!

Oğlu ölümle pençeleşen Şahinşah intikam yemini eder ve yüzündeki maskeyi tamamen çıkarır. Orhan ve Asporça'yı uçurumun kenarında kıstırır. Teslim olmaktansa Asporça'yla birlikte uçurumdan atlayan Sultan Orhan bu ölümcül cendereden nasıl kurtulacaktır?

Bursa Sarayı'nda kanlı baskın

Şahinşah'ın öfkesi dinmez. Sultan Orhan'ın soyundan kimseyi sağ bırakmamaya kararlıdır. Yandaşlarıyla birlikte Bursa'ya baskın düzenler. Sarayda büyük bir infial yaşanırken Didar, Gonca ve Nilüfer arasında hesaplaşma başlar. Öte yanda Kasım ve Süleyman kendilerini ölümcül bir tehlikenin ortasında bulur. Şahinşah'ın kanlı planının sonunda Şehzade Kasım ölecek midir?

Flavius ölümle yüz yüze

Bursa'da Şahinşah'a karşı direniş sürerken Flavius kalleş bir saldırıya uğrar. Ölümün kıyısında kalan Flavius, Müslüman olmak istediğini söyler. Fatma ile imkansız bir sevdayı paylaşan Flavius hayatta kalabilecek mi? Ölüm, Flavius ve Fatma'yı sonsuza dek ayıracak mıdır?

Şahinşah tahta yürüyor!

Şahinşah adım adım hedefe yaklaşır. Bursa'yı ele geçirip Osmanlı'nın kaderini değiştirmek ister. Sultan Orhan bu büyük oyunu bozabilecek midir? Şahinşah'ın planı başarıya ulaşacak mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.