Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri, çöken binada tedbir amaçlı çalışma başlattı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü.
Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri, çöken binada tedbir amaçlı çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı