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Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri, çöken binada tedbir amaçlı çalışma başlattı.

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Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü.

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri, çöken binada tedbir amaçlı çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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