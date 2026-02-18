Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı yapımda Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Kuruluş Orhan, güçlü anlatımıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Kuruluş Orhan 15. bölüm tek parça HD nereden izlenir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sultan Orhan ve Prenses Asporça cenk meydanında

Sultan Orhan, ordusunun başında şehadete yürürcesine savaşa hazırlanır. Kaleyi korumak ve Asporça'yı mağlup etmek için her şeyi göze almıştır. Asporça ise Osmanlı hayalini yok etmeye yeminlidir. İki tarafın da geri adım atmaya niyeti yoktur. Bu kanlı hesaplaşmada üstün gelen kim olacaktır?

Şahinşah nerede?

Orhan, cenk meydanında Şahinşah'ın yokluğunu fark eder ve bundan işkillenir. Bu kayıp tesadüf müdür, yoksa yeni bir ihanetin habercisi mi? Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit, Orhan'a her şeyi söyleyip Şahinşah'ı ifşa edecek midir? Şahinşah için yolun sonu gelmiş midir?

Germiyan yolunda tehlike

Alaeddin ve Gonca, Germiyan yolculuğunda kurulan saldırıyla ölümle burun buruna gelir. Yıllarca evlat hasreti çeken bu çift, doğmamış bebeklerini her şeye rağmen koruyabilecek midir? Yıllar sonra Germiyan Sarayı'nda Mehmet Bey'le karşılaşmaları hangi fırtınayı koparacaktır?

Dursun'un gerçeği

Demirhan Bursa Sarayı'na gelir ve Dursun'un obada çaşıtlık için değil, Halime'ye olan sevdası nedeniyle bulunduğunu açıklar. Orhan'ın öğrendikleri sonrası Halime'yle yüzleşmesi Dursun için nasıl sonuçlar doğuracaktır? Sevda mı galip gelecek, yoksa ailesi mi ağır basacaktır?

Asporça'nın yeni oyunu

Cenkten sonra geri çekilmeyen Asporça, yeni bir plan kurar. Nilüfer tarafından yaralanması onun için bardağı taşıran son damla olur. İntikam ateşiyle hareket eden Asporça, Nilüfer'i esir ederek Orhan'ı çaresiz bırakmak ister.Sultan Orhan, Bursa ile Nilüfer arasında bir tercih yapmak zorunda mı kalacaktır? Asporça, bu tehlikeli planında başarılı olabilecek midir?

Flavius için hesap vakti

Geçmişinin gölgesinde sıkışıp kalan Flavius, bir yanda Fatma'ya duyduğu amansız sevda, bir yanda komutanlığı ve geçmişinin sırrıyla büyük bir çıkmazdadır. Asporça ile birlikte Orhan'ın sonunu getirmeye kararlıdır. Fakat beklenmedik bir şekilde Orhan'ın eline düşer. Nihayet hesaplaşma vakti gelmiştir. Sultan Orhan, kılıcını Fatma'nın gözleri önünde Flavius'un boynuna dayar.

Flavius'u Orhan'ın elinden kim kurtaracaktır?

Sultan Orhan, bu çok cepheli savaşta hem düşmanlarına hem de ihanete karşı nasıl bir yol izleyecektir?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 15000 m15 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 1500 m uzunluğunda 1515 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 150 bin m15 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

150 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 1515 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 150 bin m15 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

315 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 150 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 150 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.