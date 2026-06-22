Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler
7-8 Temmuz'da NATO Zirvesine ev sahipliği yapacak olan Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Valiliği, delegasyonların geçiş güzergahları ve konaklama alanları başta olmak üzere hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahıs girişlerini tamamen yasakladı. Güvenlik önlemleri kapsamında şehir genelindeki miting, protesto, oturma eylemi ve basın açıklaması gibi tüm etkinlikler 28 Haziran - 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında, 13 gün süreyle askıya alındı.
- Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerindeki NATO zirvesi öncesinde olağanüstü güvenlik tedbirleri aldı.
- Zirve süresince hassas bölgelere yetkisiz girişler yasaklandı ve kent genelinde her türlü eylem ile etkinlik 13 gün boyunca yasaklandı.
- Yasaklar 28 Haziran 2026 saat 00.00'da başlayıp 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar sürecek.
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde olağanüstü güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu. Zirve süresince hassas bölgelere yetkisiz girişler tamamen engellenirken, kent genelinde her türlü eylem ve etkinlik 13 gün boyunca yasaklandı.
HASSAS BÖLGELERE GİRİŞ ÇIKIŞ KİLİDİ
Ankara Valiliği’nden yapılan resmi açıklamada, zirvenin güvenliğini tehlikeye atabilecek her türlü riskin önceden engellenmesinin amaçlandığı belirtildi. Alınan kararla birlikte; NATO zirvesinin düzenleneceği alanlar, yabancı heyetlerin konaklayacağı oteller ve delegasyonların geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen tüm kritik noktalara yetkisiz şahıs ve araçların girişi kesin bir dille yasaklandı.
BAŞKENTTE 13 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI
Güvenlik önlemlerinin en dikkat çeken boyutu ise geniş kapsamlı etkinlik yasakları oldu. Valilik, başkent sınırları içerisinde hem açık hem de kapalı alanlarda yapılması planlanan toplanma, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto ve açlık grevi gibi tüm faaliyetleri askıya aldı. Ayrıca şehir genelinde stant açılması, çadır kurulması, el ilanı, bildiri veya broşür dağıtılması ile afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler de yasak kapsamına alındı.
YASAK TARİHLERİ NETLEŞTİ
Söz konusu tüm yasak ve kısıtlamalar, 28 Haziran 2026 günü saat 00.00’da başlayıp, 10 Temmuz 2026 günü saat 23.59’a kadar toplamda 13 gün boyunca kesintisiz olarak uygulanacak.