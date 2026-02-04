Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yayımlanan ikinci tanıtımı, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu ve hayranların beklentisini daha da yükseltti. Kuruluş Orhan 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 8000 m8 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 140 m uzunluğunda 18 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 14 bin m8 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

80 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 18 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 80 bin m8 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

SULTAN ORHAN İLHANLI'YA SAVAŞ AÇIYOR

Elçiyi öldürerek Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.

ŞAHİNŞAH BİAT ETTİ… YA GÖLGESİNDEKİ OYUN?

Yaşanan gelişmelerin ardından Şahinşah Bey, Sultan Orhan'ın buyruğuna tabi olduğunu ilan ediyor. Ancak bu biat samimi mi, yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı?

ASPORÇA–NİLÜFER CEPHESİNDE SOĞUK SAVAŞ

Obada ölüm tehlikesi atlatan Asporça, Sultan Orhan sayesinde son anda kurtulur. Ancak Nilüfer Hatun'un Asporça'ya yönelik rahatsızlığı giderek artmaktadır. İki kadın arasındaki gerilim tırmanırken, bu soğuk savaşın sonu kanla mı bitecektir?

İZNİK'TE YENİ CEPHE, YENİ İTTİFAK

İznik'te ordusunu toplayan Asporça, Orhan Bey'e karşı Temurtaş'la birlikte hareket etme kararı alır. Bu kararın ardındaki gerçek sebep ne olacaktır? Flavius bu denklemin neresinde yer alacak?

BURSA BAYRAM YERİ, CEPHELER ALEV ALEV

Bursa, Orhan Bey'in sultanlık ilanıyla bayram yerine dönerken; Orhan Bey düşmanlarının üzerine amansızca yürümekte kararlıdır. Hudutlara yapılan baskınlara karşı en sert cevabı vermeye hazırlanan Orhan Bey, tüm beylerini ve ordusunu sefer için hazırlar.

BİR YANDA İZNİK, DİĞER YANDA TEMURTAŞ…

Sultan Orhan Bey, arkasından kurulan tüm oyunları bozup düşmanlarını bertaraf edebilecek midir?

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ ORHAN 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Orhan 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bursa'nın fethinin ardından yalnızca bir şehir değil, bir devlet aklı inşa edilirken; Orhan Bey'in yükselişi dost kadar düşmanı da büyütüyor. Bu büyük kırılmanın en önemli aktörlerinden biri ise Karesi Beyliği'nin kudretli ismi Demirhan Bey oluyor. Stratejik zekâsı ve hırsıyla öne çıkacak Demirhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ hayat verecek. Orhan Bey'in önlenemez yükselişinden en rahatsız olan isimlerin başında gelen Demirhan Bey, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya hiç niyetli değildir.

BURSA TÜRK'E YAR OLDU: ORHAN BEY KÖK SALIYOR

Orhan Bey, fethettiği Bursa'da kalıcı olmak için hazırlıklara başlar. Ancak bu zafer, uçlardaki tüm dengeleri altüst eder. Orhan Bey'in önlenemez yükselişi, beylikler arasında büyük bir infiale yol açarken; en büyük rahatsızlık Karesi Beyi Demirhan Han cephesinde yaşanır. Demirhan, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya niyetli değildir.

ŞER İTTİFAKI KURULUYOR: HEDEF ASPORÇA

Bursa'yı fetheden Orhan Bey'e karşı düşmanlar güçlerini birleştirir. Mabedciler, Demirhan ve Temurtaş, Orhan Bey'i Bizans'la karşı karşıya getirecek karanlık bir plan kurar: Asporça öldürülecek, suç Orhan Bey'in üzerine yıkılacaktır. Bu kirli ittifak nelere sebep olacaktır? Asporça'nın hedef alınması, Orhan ile Bizans arasında yeni bir savaşın fitilini mi ateşleyecektir?

HALİME VE DURSUN: SEVDA MI, SOY MU?

Halime, Dursun'a duygularının karşılıklı olduğunu açıkça ilan eder. Ancak Dursun için hesap günü yaklaşmaktadır. Ağabeyi Demirhan'ın gelişiyle köşeye sıkışan Dursun'un sırrı açığa çıkacak mıdır? Orhan Bey ve Halime, Dursun'un bir Karesi şehzadesi olduğunu öğrenecek midir? Yalanlar ve sırlarla örülü bu sevdanın sonu nereye varacaktır?

FATMA VE FLAVİUS: İMKÂNSIZ AŞKIN KIRILMA ANI

Fatma Hatun, Akçora sandığı adamın aslında Flavius olduğunu öğrenir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fatma, öfkeyle obanın ortasında Yiğit'in sözlüsü olduğunu ilan eder. Bu sözler Flavius'u nasıl bir karanlığa sürükleyecektir? İmkânsız sevda tamamen mi sona erecek, yoksa kader yeni bir yol mu açacaktır?

TEMURTAŞ'IN OYUNU, ŞAHİNŞAH'IN HAMLESİ

Temurtaş'la irtibat hâlinde olan Şahinşah Bey ve Avcı, İlhanlı valisinin gerçek niyetini sorgulamaya başlar. Kullanılmaya niyetleri yoktur. Şahinşah Bey, Temurtaş'ın oyununa karşı nasıl bir hamle yapacaktır?

SULTANLIK İLANI: UÇLARDA YENİ BİR ÇAĞ

Orhan Bey, büyüdükçe düşmanlarının da büyüdüğünün farkındadır. Artık yalnızca bir bey değil, devlet olduklarını ilan eder. Temurtaş adına hadsizlik eden elçinin kellesini alan Orhan Bey, sultanlığını tüm uçlara duyurur. Bu hamleyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uçlarda yeni bir çağ başlar.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.