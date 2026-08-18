KPSS LİSE BAŞVURU TARİHLERİ 2026: KPSS ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılacağı KPSS Ortaöğretim için sınav takvimi belli oldu. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler içerisinde başvurularını tamamlayabilecek. 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru süreci, sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? Detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Kamu personeli olabilmek amacıyla sınava katılmak isteyen lise mezunu adayların, başvuru işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor.

Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması aracılığıyla da başvuru işlemlerini yapabilecek. Başvuru sırasında adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekecek.

Başvuru sürecinde belirlenen tarih aralığının takip edilmesi önem taşıyor. Normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ayrıca geç başvuru imkanı bulunuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHİ

2026 KPSS Ortaöğretim için normal başvuru süresini kaçıran adayların geç başvuru döneminden yararlanabileceği belirtildi. Geç başvurular 15-6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilebilecek.

Adayların başvurularını ÖSYM AİS veya mobil uygulama üzerinden belirtilen tarihler doğrultusunda tamamlaması gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Lise düzeyinde gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra sınav tarihine kadar hazırlıklarını sürdürecek.

KPSS Ortaöğretim, kamu kadrolarında görev almak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı sınav olarak adayların kamu personeli olma sürecinde önemli bir aşama oluşturuyor. Sınava girecek adayların sınav tarihini ve ÖSYM tarafından açıklanacak giriş bilgilerini takip etmeleri gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin giriş yerleri, sınav tarihinden 10 gün önce açıklanacak. Böylece adaylar sınava girecekleri merkez ve diğer sınav bilgilerine sınavdan kısa süre önce ulaşabilecek.

Adayların sınav giriş bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip etmesi önem taşıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini ÖSYM üzerinden takip edebilecek.

Bu nedenle adayların yalnızca sınav tarihini değil, sonuçların açıklanacağı 19 Kasım 2026 tarihini de takvimlerine eklemeleri gerekiyor.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM TAKVİMİ

2026 KPSS Ortaöğretim sürecinde adayların takip etmesi gereken tarihler şöyle:

KPSS Ortaöğretim başvuruları: 27 Ağustos 2026 - 8 Eylül 2026

KPSS Ortaöğretim geç başvurusu: 15-6 Eylül 2026

KPSS Ortaöğretim sınavı: 25 Ekim 2026

Sınav giriş yerlerinin açıklanması: Sınavdan 10 gün önce

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 19 Kasım 2026

Lise mezunu adayların kamu personeli olma hedefi doğrultusunda başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini ÖSYM takvimi üzerinden takip ederek işlemlerini belirtilen tarihler içerisinde tamamlamaları gerekiyor.