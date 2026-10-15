Kocaeli Üniversitesi bugün tatil mi, 15 Ekim Perşembe KOÜ ders yok mu?

Kocaeli Üniversitesi'nde eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki eğitim kurumlarından peş peşe tatil açıklamaları gelirken, KOÜ yönetimi de 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Üniversite, tatil edilen derslerin telafisine ilişkin planlamanın akademik birimler tarafından ayrıca duyurulacağını bildirdi. Kocaeli Üniversitesi'nde dersler ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde…

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BUGÜN TATİL Mİ?

Evet. Kocaeli Üniversitesi, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verdiğini duyurdu. Karar doğrultusunda üniversitede bugün dersler yapılmayacak. Açıklama, üniversite yönetimi tarafından öğrencilerin ve akademik personelin bilgisine sunuldu.

KOÜ'DE TELAFİ DERSLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tatil nedeniyle yapılamayan derslerin telafi takvimi henüz açıklanmadı. Üniversite yönetimi, telafi derslerine ilişkin planlamanın fakülteler, yüksekokullar ve diğer akademik birimler tarafından ayrıca duyurulacağını bildirdi. Öğrencilerin, bağlı oldukları bölüm ve fakültelerin duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ EĞİTİME ARA VERDİ

Kocaeli Üniversitesi'nin kararı, Kocaeli Valiliği'nin açıklamasının ardından geldi. Valilik, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın devam edeceği ve etkisini artıracağının değerlendirildiğini belirterek, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Böylece Kocaeli'deki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde de bugün ders yapılmıyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Valilik kararı kapsamında kamu kurumlarında görev yapan bazı personel de bugün idari izinli sayıldı. Gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar izin kapsamına alındı. Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ya da kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar da bir gün idari izinli sayılacak. Kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu olan personel ise bu uygulamanın dışında tutuldu.

MOTOSİKLET VE SCOOTER YASAĞI SÜRÜYOR

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını da yasaklamıştı. 14 Ekim Çarşamba saat 06.00'da başlayan yasak, 15 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Yalova'da da il genelindeki okullarda eğitime bir gün ara verildi. İstanbul'da Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de bugün eğitime ara verirken, bazı üniversiteler dersleri çevrim içi ortamda sürdürme kararı aldı.

KOÜ DUYURULARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, eğitim takvimine ve telafi derslerine ilişkin güncel bilgilere üniversitenin resmi internet sitesinden, fakülte ve bölüm duyuru sayfalarından ve resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabilir. Öğrenci bilgi sistemi ve kurumsal e-posta adresleri üzerinden yapılacak bildirimlerin de kontrol edilmesi öneriliyor.