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Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor

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Paul McCartney’den şaşırtan açıklama: Doğduğu anı hatırladığını düşünüyor
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The Beatles’ın 84 yaşındaki üyesi Paul McCartney, doğduğu anı hatırladığını düşündüğünü söyledi. Hastanenin fayanslarını ve alet seslerini anlatan müzisyen, bunların gerçek bir anı olduğundan emin olmadığını da belirtti.

The Beatles’ın efsane ismi Paul McCartney, 84 yıl önce doğduğu ana ilişkin bazı ayrıntıları hatırladığını düşündüğünü söyledi. Hastanenin beyaz fayanslarını ve metal aletlerin sesini anlatan müzisyen, bu görüntülerin gerçek bir anı mı, yoksa zihninin sonradan oluşturduğu bir sahne mi olduğundan emin olmadığını belirtti.

HASTANENİN FAYANSLARINI VE ALETLERİN SESİNİ ANLATTI

Amy Poehler’ın “Good Hang” podcastine katılan McCartney, kızı Stella’nın en eski anısını sorması üzerine Liverpool’daki Walton Hastanesi’nden söz etti. Beyaz fayansları, metal aletleri ve doğum sırasında kullanılan forsepsin çıkardığı sesleri hatırladığını anlattı.

GERÇEK BİR ANI OLDUĞUNDAN EMİN DEĞİL

Ünlü müzisyen, bu görüntülerin gerçekten doğduğu ana mı ait olduğunu, yoksa sonradan zihninde mi oluştuğunu bilmediğini de belirtti. McCartney, anlatımını kesin bir iddia yerine hatırladığına dair bir his olarak ifade etti.

Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

aynen arka kapıdan girenlere yer gösteren fener tutan adamdı kendisi ????????????????????

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