KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 2026: Trafik cezaları kanunu maddeleri ve içeriği neler? Yeni trafik cezalarının içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek?

Karayolları Trafik Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören ve trafik cezalarının ciddi oranlarda artırılmasını amaçlayan kanun teklifinde önemli bir aşama geride bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ederken teklifin 6 maddesi daha kabul edildi. Peki, 2026 Trafik cezaları kanunu maddeleri ve içeriği neler? Yeni trafik cezalarının içeriği nedir, ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar haberimizde.

TRAFİK CEZALARI 2026 KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Bu gelişmeyle birlikte "Trafik cezaları 2026 düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?" sorusu kamuoyunun en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Mevcut durumda kanun teklifinin tamamı henüz yasalaşmış değil, ancak trafik cezalarının artırılmasına yönelik kritik maddelerin kabul edilmesi, düzenlemenin hayata geçirilmesi yolunda güçlü bir irade ortaya koyuyor.

Kabul edilen maddeler; ağır tonajlı araçlardan motosikletlere, elektrikli skuter kullanıcılarından tehlikeli madde taşımacılığına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Amaç, trafik kurallarına uyumu artırmak ve yol güvenliğini daha caydırıcı yaptırımlarla güçlendirmek.

TRAFİK CEZALARI KANUNU MADDELERİ VE İÇERİĞİ NELER?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 6 madde, Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeriyor. Bu maddeler, özellikle yük taşımacılığı, sürücü davranışları ve trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden ihlaller üzerine yoğunlaşıyor.

Ağır Tonaj ve Yük Taşımacılığına Yönelik Düzenlemeler

Aşırı yüklemenin hem altyapıya zarar vermesi hem de kazalara yol açması nedeniyle cezalar ciddi şekilde artırıldı:

Yüzde 10–25 arası yük aşımı: 10 bin TL – 40 bin TL

Yüzde 25'in üzerindeki yük aşımı: 60 bin TL

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli maddelerin izinsiz taşınmasına yönelik yaptırımlar da sertleştirildi:

İzinsiz taşıma: 20 bin TL

Özel izne tabi yükü izinsiz taşıma: 60 bin TL

Kış Lastiği ve Kar Zinciri Zorunluluğu

Mevsimsel güvenliği ilgilendiren ihlaller de kapsam altına alındı:

Kış lastiği zorunluluğuna uymama: 6 bin TL

Zincir kullanmayarak trafiği aksatma: 24 bin TL

YENİ TRAFİK CEZALARININ İÇERİĞİ NEDİR?

Yeni düzenleme, özellikle kamuoyunda sıkça tartışılan tehlikeli sürüş davranışlarına karşı caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Drift, izinsiz yarış ve yaya alanı ihlalleri bu kapsamda öne çıkıyor.

Drift ve Akrobatik Hareketler

Drift yapan sürücülere: 46 bin TL idari para cezası

Ehliyete el koyma: 60 gün

Araç trafikten men: 60 gün

El freniyle drift yapılması halinde ise ceza 140 bin TL'ye kadar çıkıyor.

İzinsiz Yarışlar

Para cezası: 46 bin TL

Ehliyete el koyma süresi: 2 yıl

Motosiklet ve Elektrikli Skuter Kullanımı

Yaya yolunda motosiklet veya skuter kullanımı: 5 bin TL ceza

Bu başlık, özellikle büyükşehirlerde yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlemenin en dikkat çeken maddeleri arasında yer alıyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kabul edilen 6 madde, kanun teklifinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ancak tüm teklifin yasalaşabilmesi için TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerin tamamlanması ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Bu nedenle yeni trafik cezalarının yürürlük tarihi, kanun teklifinin kalan maddelerinin de kabul edilip yasalaşmasının ardından netleşecek. Mevcut aşamada, düzenleme henüz yürürlüğe girmiş değil, ancak Meclis'te kabul edilen maddeler doğrultusunda uygulamaya geçilmesi an meselesi olarak değerlendiriliyor.