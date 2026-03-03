Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 3 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

3 Mart Salı günü Türkiye genelinde beklenen hava koşulları, birçok şehirde günlük planlamaları etkileyebilir. Sıcaklık dalgalanmaları, bazı bölgelerde yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile hızı; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi illerde açık hava planları açısından belirleyici olabilir. Günlük yaşamı ve ulaşımı ilgilendiren kritik detaylar, il il hava durumu tahminlerinde öne çıkıyor. Ayrıntılar haberin devamında…

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı oldukça nadir görülür. Sahil kesimlerinde genellikle yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde (örneğin Bozdağ çevresi) sıcaklıkların düşmesi halinde kar ihtimali oluşabilir. Güncel tahminlerde sıcaklıkların 0°C'nin üzerinde seyretmesi durumunda kar beklenmez.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da kış aylarında kar ihtimali daha yüksektir. Sıcaklıkların 0°C ve altına düşmesi ve yağışla birlikte soğuk hava dalgası etkili olması halinde kar görülebilir. Özellikle gece saatlerinde risk artar.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya şehir merkezinde kar yağışı çok istisnai bir durumdur. Ancak Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Merkezde genellikle yağmur beklenir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar ihtimali, sıcaklık değerlerine bağlıdır. Deniz etkisi nedeniyle merkezde yağmur daha olasıdır; ancak yüksek rakımlı bölgelerde kar görülebilir.

Diğer şehirler için de anlık ve detaylı tahminlere bakmak, özellikle sıcaklık ve yağış türü konusunda en doğru bilgiyi sağlayacaktır.