Haberler

Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 3 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 3 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 Mart Salı itibarıyla Türkiye genelinde hava koşulları, günlük planları doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Sıcaklık değişimleri, yer yer görülebilecek sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali ile rüzgârın yönü ve hızı, özellikle açık alan faaliyetleri ve ulaşım açısından dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Peki, kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? 3 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

3 Mart Salı günü Türkiye genelinde beklenen hava koşulları, birçok şehirde günlük planlamaları etkileyebilir. Sıcaklık dalgalanmaları, bazı bölgelerde yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile hızı; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi illerde açık hava planları açısından belirleyici olabilir. Günlük yaşamı ve ulaşımı ilgilendiren kritik detaylar, il il hava durumu tahminlerinde öne çıkıyor. Ayrıntılar haberin devamında…

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı oldukça nadir görülür. Sahil kesimlerinde genellikle yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde (örneğin Bozdağ çevresi) sıcaklıkların düşmesi halinde kar ihtimali oluşabilir. Güncel tahminlerde sıcaklıkların 0°C'nin üzerinde seyretmesi durumunda kar beklenmez.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da kış aylarında kar ihtimali daha yüksektir. Sıcaklıkların 0°C ve altına düşmesi ve yağışla birlikte soğuk hava dalgası etkili olması halinde kar görülebilir. Özellikle gece saatlerinde risk artar.

Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 3 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya şehir merkezinde kar yağışı çok istisnai bir durumdur. Ancak Toroslar'ın yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Merkezde genellikle yağmur beklenir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar ihtimali, sıcaklık değerlerine bağlıdır. Deniz etkisi nedeniyle merkezde yağmur daha olasıdır; ancak yüksek rakımlı bölgelerde kar görülebilir.

Diğer şehirler için de anlık ve detaylı tahminlere bakmak, özellikle sıcaklık ve yağış türü konusunda en doğru bilgiyi sağlayacaktır.

Sahra Arslan
Haberler.com
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayeti sonrası talimat
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki