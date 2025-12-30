Kahramanmaraş okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş'ta okul yok mu (KAR TATİLİ – KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ)?

Haberler

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği ulaşım ve güvenlik risklerinin dikkate alındığı ifade edildi. Açıklamada, alınan kararın kamu güvenliğini öncelediği vurgulanırken, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Peki, Kahramanmaraş okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş'ta okul yok mu

31 Aralık 2025 Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği, kent genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk hava sistemi nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji'nin özellikle yüksek rakımlı bölgeler için kar yağışı, buzlanma ve don uyarılarında bulunmasının ardından " Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?" sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş Valiliği, kent genelinde etkisini artıran soğuk hava koşulları ve Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri doğrultusunda 31 Aralık Çarşamba günü için eğitim faaliyetlerine ara verilmesi yönünde karar aldı. Alınan karar kapsamında il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KARARDA GÜVENLİK VE ULAŞIM RİSKLERİ ETKİLİ OLDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının yol açabileceği buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların dikkate alındığı ifade edildi. Kamu güvenliğini öncelik olarak ele alan yetkililer, vatandaşlardan özellikle soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

BELİRLİ KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Resmi açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken, bazı kamu çalışanları için de idari izin uygulamasının devreye alındığı duyuruldu. Buna göre; hamile personel, engelli çalışanlar, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler idari izinli sayılacak.

SOSYAL HAYATTA OLASI AKSAKLIKLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Valilik, yalnızca eğitimde değil günlük yaşamda yaşanabilecek olumsuzlukları da dikkate alarak, risk grubunda yer alan kamu personelinin mağduriyet yaşamaması adına bu kararı aldığına dikkat çekti. Uygulamanın, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu vurgulandı.

VATANDAŞLARA BUZLANMA VE DON UYARISI

Yetkililer, hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüş nedeniyle buzlanma ve don olaylarının artabileceğine işaret etti. Özellikle sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması yönünde çağrıda bulunuldu.

RESMİ TATİLLE BİRLEŞEN İKİ GÜNLÜK ARA

31 Aralık'ta alınan tatil kararının, 1 Ocak resmi tatiliyle birleşmesiyle birlikte Kahramanmaraş genelinde eğitim kurumları ve bazı kamu hizmetleri için iki günlük bir ara oluşmuş oldu.

İşte duyuru:

