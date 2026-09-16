İzmir'de elektrikler ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? GEDİZ'den 16-17 Eylül elektrik kesintisi açıklaması

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16, 17 ve 18 Eylül günlerinde İzmir'in Bayındır, Ödemiş, Bergama, Dikili, Karşıyaka, Kemalpaşa, Balçova ve Karabağlar ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

Bayındır ilçesinde 16, 17 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde çok sayıda planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Yeşilova mahallesinde Gönül Sokak, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak etkilenecektir. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Tokatbaşı mahallesinde Eğitim Sokak, Kantar Sokak, Serçe Sokak ve Tokatbaşı Köyü İç Yolu ile Güney Sokak ve Yüksel Topal Sokak da dahil olmak üzere birden fazla sokakta kesinti yaşanacaktır.

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle yine Yeşilova mahallesinde Gönül Sokak, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak etkilenecektir. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Çınardibi mahallesi ve buna bağlı Ayaydın, Çınar Cami, Çınardibi Cami, Çınardibi Çınar, Çınardibi Cumhuriyet, Işılay, Kavakalan, Nesrin Kahraman, Osmaniye, Özkasap, Özterzi, Rumeli, Şair, Tener ve Tüfekçi küme evleri ile Köy İç Yolu ve Merkez küme evleri etkilenecektir.

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Atatürk mahallesinde Filiz Sokak ve İstasyon Caddesi, Cumhuriyet mahallesinde İstasyon Caddesi ve Karpuzlu Sokak, Yeşilova mahallesinde ise Mıstak Sokak etkilenecektir. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Dereköy mahallesinde Dereköy Köyü İç Yolu, Gökseke Sokak, Gündağ Sokak, Hacı Hüsnü Sokak, Hatipoğlu Sokak, Ilıca Sokak, Nehir Sokak ve Yahni Sokak etkilenecek, Ergenli mahallesinde ise Aygün Sokak, Bahçelerarası Sokak, Çay Sokak, Ceviz Sokak, Çınar Sokak, Çınaraltı Sokak, Derebaşı Sokak, Ergenli Köyü İç Yolu, Gülistan Sokak, Ilıca Sokak, Irmak Sokak, İsimsiz1, Köprü Sokak, Kızıloba Yolu, Öğretmen Sokak, Okul Sokak, Topsahası Sokak ve Zeytinli Sokak kesintiden etkilenecektir. Aynı tarihte saat 09.00 ile 17.00 arasında Demircilik mahallesinde Kabakçı Bahçe küme evleri ile Turan mahallesinde 29 Ekim Sokak, 30 Ağustos Sokak, 9 Eylül Sokak, Ardıç Sokak, Başöğretmen Atatürk Sokak, Cennet Sokak, Çiğdem Sokak, Çoban Sokak, Derviş Sokak, Erdoğan Bitek Sokak, Fatih Sokak, Gonca Sokak, Okul Geçidi Sokak, Pınar Sokak, Söğüt Sokak ve Turan Köyü İç Yolu da etkilenecektir.

Yine 18 Eylül 2026 tarihinde gece saat 00.30 ile 01.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çiftçigediği, Çırpı Cami, Hasköy, Kızılcaova ve Mektep mahalleleri kısa süreli olarak etkilenecektir. Saat 01.00 ile 02.30 arasında ise çok geniş bir alanı kapsayan bir şebeke bakım çalışması yapılacak olup Atatürk, Bıyıklar, Camii, Çamlıbel, Çınar, Demircilik, Elifli, Fatih, Fırınlı, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Karahalilli, Kızılcaağaç, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Söğütören, Tokatbaşı, Yeni, Yenice ve Yeşilova mahallelerine bağlı çok sayıda sokak ve küme evi kesintiden etkilenecektir. Son olarak aynı gün saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Arıkbaşı mahallesinde Arıkbaşı Caddesi, Çırpı Havuzbaşı Caddesi, Huzur Sokak, İstasyon Yolu Sokak, Okul Sokak, Şehitlik küme evleri ve Yaşar Doğu Caddesi ile Çırpı Cami ve Mektep mahallelerine bağlı sokaklar etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde de 16, 17, 18 ve 20 Eylül 2026 tarihlerinde çeşitli planlı kesintiler bulunmaktadır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Mescitli mahallesi ile Demircili, Karadoğan, Seyrekli ve Üç Eylül mahalleleri etkilenecektir. Aynı gün saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Üçkonak mahallesine bağlı Aşağı Konak, Taşpazar, Üçkonak ve Zeytinucu küme evleri etkilenecektir. Ayrıca saat 14.00 ile 19.00 arasında TEİAŞ irtibat ve yeni hat çalışması kapsamında Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler ve Yusufdere mahallelerini kapsayan geniş bir alan etkilenecektir.

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Mescitli mahallesi, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise Çamyayla mahallesine bağlı Çamyayla, Soğukpınar, Yeşil Dere ve Yeşil Kır küme evleri etkilenecektir. Aynı gün saat 09.30 ile 16.30 arasında Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahalleleri, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri şebeke bakım çalışması nedeniyle etkilenecektir. Ayrıca sabah saat 07.00 ile 14.00 arasında TEİAŞ irtibat ve yeni hat çalışması kapsamında Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü ve Yeniköy mahallelerini kapsayan geniş çaplı bir kesinti yaşanacaktır.

18 Eylül 2026 tarihinde gece saat 02.00 ile 03.30 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Balabanlı, Bozcayaka, Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Kazanlı, Küçükören ve Küre mahalleleri etkilenecektir. Saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bademli, Mescitli ve Ovakent mahalleleri, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri şebeke bakım çalışması kapsamında etkilenecektir. Ayrıca saat 09.30 ile 16.30 arasında Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahalleleri şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle etkilenecektir. Öğleden sonra saat 10.00 ile 12.00 arasında ise iki ayrı şebeke bakım çalışması kapsamında Emmioğlu, Türkmen, Üç Eylül, Umurbey ve Yolüstü mahalleleri ile Beyazıtlar, Birgi, Büyükavulcuk, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Hürriyet, Kışla, Küçükavulcuk, Kurucuova, Mescitli, Ocaklı, Ovakent, Türkönü, Üçkonak, Yolüstü ve Zafer mahalleleri etkilenecektir.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamyayla ve Horzum mahalleleri etkilenecektir.

BERGAMA

Bergama ilçesinde 16, 17 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde planlı kesintiler bulunmaktadır.

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Yalnızdam mahallesi, saat 10.05 ile 17.05 arasında Muratlar ve Yalnızdam mahalleleri, saat 10.10 ile 17.10 arasında ise yine Muratlar mahallesi etkilenecektir.

17 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Dağıstan mahallesi, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Aşağıcuma mahallesi etkilenecektir.

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Terzihaliller mahallesi etkilenecektir.

DİKİLİ

18 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çandarlı mahallesinde çok sayıda sokak, özellikle sahil ve merkez bölgesindeki caddeler etkilenecektir.

KARŞIYAKA

16 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Bostanlı mahallesinde Cengiz Kocatoros Sokak civarı etkilenecektir. 17 Eylül 2026 tarihinde ise saat 10.00 ile 16.00 arasında aynı türde çalışma nedeniyle Aksoy mahallesinde Samim Kocagöz Parkı çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

KEMALPAŞA

17 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle yapılan planlı çalışma nedeniyle Halilbeyli mahallesi etkilenecek, saat 09.00 ile 12.00 arasında ise şebeke bakım çalışması kapsamında Çambel mahallesi etkilenecektir.

BALÇOVA

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Bahçelerarası mahallesinde sahil bölgesindeki sokaklar etkilenecek, saat 14.00 ile 18.00 arasında ise yine Bahçelerarası ve İnciraltı mahallelerinde kesinti yaşanacaktır. 18 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında aynı gerekçeyle Bahçelerarası mahallesinde Anafor Sokak, Nehir Sokak, Suna Sokak ve Tümay Sokak etkilenecektir.

KARABAĞLAR

17 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Tırazlı ve Uzundere mahallelerinde çok sayıda sokakta kesinti yaşanacaktır.