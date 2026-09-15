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Sokakta bıçaklı dehşet: Tanımadığı kadını bıçaklayıp ağır yaraladı

Sokakta bıçaklı dehşet: Tanımadığı kadını bıçaklayıp ağır yaraladı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde bir şahıs, tanımadığı kadına bıçakla saldırarak ağır yaraladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, tanımadığı kadına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Saldırgan, polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Ü. (32), sokakta karşılaştığı Nesrin H.'ya (43) bıçakla saldırdı. Vücudunun sağ göğüs üzeri ve sol göğüs altından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Nesrin H.'nın dalağının alındığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis tarafından suçta kullandığı bıçakla birlikte yakalanan Burak Ü., ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu, PTT önünden geçerken tanımadığı bir kadın gördüğünü ve üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak kadına saldırdığını söyledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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