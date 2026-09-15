Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü sokağa girdiği sırada, 6 yaşındaki çocuk annesinin elinden çıkarak yola çıktı. Bu sırada minibüs çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri servis minibüsünün sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden çocuğun cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı