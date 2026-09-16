Haberler

AK Partili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi

AK Partili Şamil Tayyar'dan bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erken seçim tartışmaları devam ederken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Gündemde erken seçim olmadığını belirten Tayyar, parti genel merkezinden bir arkadaşının kendisine seçimlerin ilk turu için 2 Nisan 2028, ikinci turu için ise 16 Nisan 2028 tarihini söylediğini aktardı.

  • AK Partili Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarında Nisan 2028 tarihini işaret etti.
  • Tayyar, genel merkezden bir arkadaşının seçimin ilk turunun 2 Nisan, ikinci turunun 16 Nisan'da yapılabileceği yönünde tahminde bulunduğunu aktardı.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik erken seçimin gündemde olmadığını söyledi.

AK Partili Şamil Tayyar, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde Nisan 2028'i işaret ederken iki ayrı tarih verdi. Tayyar, genel merkezden bir arkadaşının seçimlerin ilk turunun 2 Nisan, ikinci turunun ise 16 Nisan'da yapılabileceği yönünde tahminde bulunduğunu söyledi.

"GÜNDEMDE ERKEN SEÇİM YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum" sözlerinin erken seçim işareti olarak yorumlanmasının ardından Şamil Tayyar konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Tayyar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de erken seçimin gündemde olmadığını söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok." Tayyar ayrıca parti içinde de erken seçime ilişkin bir hazırlık veya beklenti duymadığını belirtti.

NİSAN 2028 İHTİMALİNİ İŞARET ETTİ

Şamil Tayyar, daha önce 2027 yılının ekim veya kasım aylarının konuşulduğunu ancak son dönemde Nisan 2028 ihtimalinin öne çıktığını söyledi. Tayyar'ın önceki açıklamalarında da erken seçim ihtimalinin oldukça düşük olduğunu savunarak Nisan 2028'i işaret ettiği görülüyor.

"İLK TUR 2 NİSAN, İKİNCİ TUR 16 NİSAN"

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise seçim tarihine ilişkin aktardığı tahmin oldu. Tayyar şu ifadeleri kullandı: "Hatta genel merkezden bir arkadaşım, 'Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur' şeklinde tahminde bulundu, 'yaz bir kenarda kalsın’ dedi."

Kaynak: Haberler.com
Başsavcılık 'İfadeye çağrıldım' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

"İfadeye çağrıldım" yalanı elinde patladı

UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi

UEFA'dan beklenen açıklama geldi! Türkiye'ye kötü haber
İBB davasında Mete Mağden'den savunma: İhaleyi kimin alacağı belliydi

Ünlü iş insanından İBB davasına damga vuran savunma
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da esrarengiz ölüm! Sabah kaybolan esnaf saatler sonra tarlada bulundu

Yakınları her yerde onu arıyordu! Acı haber saatler sonra geldi
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır

Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti

Ölümcül salgın çocukları vurdu! Okulların açılışı ertelendi
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara: 'Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde ABD yaptırımları kaldırıldı'

Suriye'yi kurtaran isim belli oldu: Erdoğan'a açık teşekkür
İşlerin iyi gitmediği Samsunspor'da dev satış! Çuvalla para gelecek

Yüksel Yıldırım'a güzel haber! Çuvalla para gelecek
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını anlattı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı

Fiyatların neden katlandığı ortaya çıktı! Ölüler bile ürün satmış