İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir son dakika elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 7 Şubat günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 7 Şubat günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
BUCA
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00–16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Barış Mahallesi: 361. Sokak, 359. Sokak, 349. Sokak, 333. Sokak, 351/1 Sokak, 366/2, 366/3, 366/4 Sokaklar
Dicle Mahallesi: 360, 363, 365, 367 Sokaklar
Yiğitler Mahallesi: Fevzi Çakmak Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, 351, 362, 353, 363, 365, 367, 368 Sokaklar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-13.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Adatepe Mahallesi: 1, 2, 2/1, 2/3, 2/16, 3, 3/3, 3/5, 3/8, 3/13, 4, 4/3, 6, 22 ve 32 Sokaklar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 12.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Çamlık Mahallesi: 854, 856 Sokaklar, Onat Caddesi, 411/2 ve 415/1 Sokaklar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 08.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.
29 Ekim Mahallesi: Atatürk Caddesi ve çok sayıda ara sokak
Kaynaklar Merkez Mahallesi: 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2053, 2058 Sokaklar
BAYRAKLI
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Çiçek Mahallesi: 2127, 2128, 2125/1, 2128/1, 1637/13 Sokaklar
Muhittin Erener Mahallesi: 2123 ve bağlı ara sokaklar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 01.00-02.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Turan Mahallesi genelinde kesinti yaşanacaktır.
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Turan Mahallesi: 1649, 1653, 1654 Sokaklar ve Turan Metro İstasyonu çevresi
ÇİĞLİ
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Aydınlıkevler Mahallesi: 6779, 6780, 6782, 6783, 6784 Sokaklar
URLA
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Kalabak Mahallesi: Mustafa Kemal Bulvarı ve 3003, 3007, 3008, 3012, 3013, 3016, 3016/1, 3020, 3021, 3027, 3029, 3032, 3042 Sokaklar
BORNOVA
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 03.00-03.15 saatleri arasında yapılacaktır.
Zafer, Anadolu, Boğaziçi, Cengiz Topel, Emir Sultan, Halkapınar, Huzur, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Tuna, Serintepe, Merkez, Meriç, Koşukavak, Gazi Osman Paşa ve çevre mahallelerde çok sayıda sokak etkilenecektir.
8 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Ergene Mahallesi: 538, 540, 541, 543, 545 Sokaklar
MENEMEN
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Kesik, Musabey, Camiikebir ve Yıldırım mahallelerinde çok sayıda sokak
8 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Fatih, Yıldırım, Mermerli, Yahşelli, Buruncuk, Hatundere mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.
TORBALI
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Havuzbaşı, Eğerci, Çaybaşı ve Arslanlar mahalleleri
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 10.00-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Yazıbaşı Mahallesi: Atatürk Caddesi ve çevresindeki sokaklar
KARABAĞLAR
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.00-12.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Fahrettin Altay ve Eğitim mahallelerinde belirli sokaklar
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Muammer Akar, Üçkuyular ve Esentepe mahalleleri
KONAK
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 12.00-14.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Kocakapı ve Oğuzlar mahalleleri
ÇEŞME
7 Şubat 2026
Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları 09.30-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.
Ovacık, Musalla, Çakabey, Altınkum ve Alaçatı mahalleleri