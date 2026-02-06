İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir son dakika elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 ŞUBAT

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Karşıyaka / İzmir

Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenecek sokaklar şunlardır:

6638 Sokak, 6655 Sokak, 6653/1 Sokak, 6653 Sokak, 6644 Sokak, 6643/1 Sokak, 6643 Sokak, 6642/2 Sokak, 6642/1 Sokak, 6642 Sokak, 6641 Sokak, 6640 Sokak, 6632 Sokak, 6631 Sokak, 6629 Sokak, 6626/2 Sokak, 6626/1 Sokak, 6626 Sokak, 6601/3 Sokak, 6601/2 Sokak.

Örnekköy Mahallesi'nde 7532 Sokak ve 6601 Sokak kesintiden etkilenecektir.

Latife Hanım Mahallesi'nde saat 12.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır. Etkilenecek sokaklar:

7687 Sokak, 7685 Sokak, 7682 Sokak, 7684 Sokak, 7683 Sokak, 7690 Sokak, 7689 Sokak, 7691 Sokak, 7681 Sokak.

Tuna Mahallesi'nde saat 12.00 ile 17.00 arasında Salah Birsel Sokak, İbrahim Yılmaz Sokak ve Kemal Paşa Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Bahariye Mahallesi'nde ise 1671 Sokak, 1716 Sokak, 1875 Sokak, 1877 Sokak ve Müjgan Barutçu Sokak'ta kesinti olacaktır.

Bahçelievler Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında Cevdet Bilsay Caddesi, 1851/9 Sokak, 1851/10 Sokak ve 1851 Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bergama / İzmir

Örenli, Pirveliler, Yortanlı, Çaltıkoru, Tırmanlar, Dereköy Hacılar, Dereköy, Eğiller, Çobanlar, Çeltikçi, Çürükbağlar ve Akçenger mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında köy iç yolları ve belirtilen sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Zeytindağ Mahallesi'nde saat 11.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Bozyerler Mahallesi'nde 2776 Sokak ile Zeytindağ Yuntdağ Yolu Bozyerler Köyü iç yolunda saat 11.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Pınarköy Mahallesi'nde Pınarköy Küme Evleri ve Tepe Küme Evleri'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Ayvatlar Mahallesi Ayvatlar Küme Evleri'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti planlanmıştır.

Kurfallı, Süleymanlı, Yenikent Çiftlik Küme Evleri, Aşağıkırıklar Köyü iç yolu, Bozköy ve Ovacık mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Bornova / İzmir

Ümit Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında 7306 Sokak, 7305 Sokak, Pınar Caddesi, 7302 Sokak, 7300 Sokak, 7304 Sokak ve 7303 Sokak kesintiden etkilenecektir.

Aynı mahallede 7304 Sokak, 7302 Sokak, 7301 Sokak ve 7300 Sokak'ta da kesinti uygulanacaktır.

Buca / İzmir

Doğancılar Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında 6001 Sokak, Kocaorman Mevkii ve Yunus Emre Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı saatlerde Yunus Emre Caddesi, 6001 Sokak, 6004/1 Sokak, 6002 Sokak, 6006 Sokak, 6003 Sokak, 6004 Sokak, 6005 Sokak, 6003/1 Sokak ve 6007 Sokak kesintiden etkilenecektir.

6002/1 Sokak, 6002 Sokak ve 6013 Sokak'ta da kesinti uygulanacaktır.

Kırklar Mahallesi'nde saat 12.00 ile 17.00 arasında 5030 Sokak, 5031/1 Sokak, 5028 Sokak ve 5028/1 Sokak kesintiden etkilenecektir.

Doğancılar Mahallesi 6030 Sokak ve Kırklar Mahallesi 5002/1 Sokak'ta da aynı saatlerde kesinti olacaktır.

Zafer ve 29 Ekim mahallelerinde saat 00.00 ile 06.00 arasında çok sayıda sokak ve Atatürk Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Laleli, Çamlık ve Yiğitler mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, Çamlık ve Yiğitler mahallelerinde ise saat 14.00 ile 18.00 arasında kesinti planlanmıştır.

Diğer İlçeler

Urla Kalabak Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında belirtilen sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

Menderes Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Menemen Telekler Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti olacaktır.

Ödemiş Üç Eylül Mahallesi'nde Kanlıkuyu ve Kasap Kuyu mevkii küme evlerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Torbalı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 10.00 ile 15.00 arasında çeşitli sokaklarda kesinti olacaktır.

Çeşme Ovacık, Musalla, Çakabey ve Fahrettinpaşa mahallelerinde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bayındır Fatih, Mithatpaşa, Bıyıklar ve Demircilik mahallelerinde gün içerisinde planlı kesintiler yapılacaktır.

Kiraz Dokuzlar Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti olacaktır.

Tire Yeni, Bahariye, Cumhuriyet ve Ertuğrul mahallelerinde saat 09.30 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Kemalpaşa Örnekköy, Mehmet Akif Ersoy, Nazarköy ve Soğukpınar mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Karaburun Eğlenhoca Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.