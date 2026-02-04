İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 4 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARŞIYAKA

04 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinin belirtilen sokakları etkilenecektir.

MENEMEN

04 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; Süleymanlı, Bozalan, Telekler, Turgutlar, İğnedere ve Görece mahalleleri ile bu mahallelere bağlı köy içi yolları ve küme evlerini kapsayacaktır.

TİRE

04 Şubat 2026 tarihinde Tire ilçesinde birden fazla elektrik kesintisi planlanmıştır. Saat 09.00 ile 16.00 arasında Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında Adnan Menderes Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 13.00 arasında İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy, Seyrekli, Yeniköy, Kahrat ve Kızılcahavlu mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

BAYINDIR

04 Şubat 2026 tarihinde Bayındır ilçesinde iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi yapılacaktır. Saat 13.00 ile 16.00 arasında Camii, Kurt ve Mithatpaşa mahallelerinde kesinti uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında ise Arıkbaşı, Çiftçigediği ve Mektep mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BERGAMA

04 Şubat 2026 tarihinde Bergama ilçesinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri planlanmıştır. Saat 10.00 ile 16.00 arasında İslamsaray, Barbaros, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa, İnkılap, Kurtuluş, Talatpaşa, Turabey ve Ulucamii mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca saat 14.00 ile 18.00 arasında Gaylan Mahallesi'nde, saat 09.00 ile 13.00 arasında Sağancı Mahallesi'nde ve saat 11.00 ile 17.00 arasında Pınarköy Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

04 Şubat 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde farklı mahalleleri kapsayan elektrik kesintileri planlanmıştır. Saat 09.00 ile 16.00 arasında Köseler, Süleymanlar, Veliler, Kızılca, Bülbüller ve Kerpiçlik mahallelerinde kesinti yapılacaktır. Saat 10.00 ile 15.00 arasında Gereli, Karakova, Ertuğrul, Yolüstü, Balabanlı, Umurbey, Ovakent ve Emmioğlu mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Saat 13.00 ile 17.00 arasında ise Hürriyet, Küçükavulcuk, Yolüstü, Büyükavulcuk, Ocaklı ve Zafer mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

GÜZELBAHÇE

04 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gölcük ve Çamlı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALİAĞA

04 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Bozköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİEMİR

04 Şubat 2026 tarihinde Gazikent Mahallesi'nde iki ayrı zaman diliminde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 13.30 arasında ve saat 14.00 ile 18.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

BORNOVA

04 Şubat 2026 tarihinde Bornova ilçesinde Ümit, Kazımdirik, Atamer, Çamkule, Murat, Millet, Mehmet Akif, Çınartepe ve Aydoğdu mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacaktır.

BUCA

04 Şubat 2026 tarihinde Buca ilçesinde İnkılap, Hürriyet, Efeler, Yiğitler, Dicle, Barış, Aşık Veysel ve Seyhan mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

TORBALI

04 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00 ile 20.00 arasında Subaşı, Atalan ve Göllüce mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABURUN

04 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Sarpıncık Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

04 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Ovacık Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENDERES

04 Şubat 2026 tarihinde Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Efemçukuru Mahallesi'nde ise saat 10.30 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

URLA

04 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında İskele Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

04 Şubat 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde Aşık Veysel, Karabağlar, Yunus Emre ve Aydın mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri yapılacaktır.

KONAK

04 Şubat 2026 tarihinde Konak ilçesinde Çınartepe, Mehmet Akif, Millet, Çamkule, Murat, Aydoğdu ve Atamer mahallelerinde gece ve gündüz saatlerini kapsayan elektrik kesintileri uygulanacaktır.