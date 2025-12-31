İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Aralık günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

MENEMEN

Kazımpaşa Mahallesi'nde 31 Aralık 2025 tarihinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 17.00 ile 19.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇİĞLİ

Ataşehir Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden etkilenecek sokaklar şunlardır:

8256 Sokak, 8263/1 Sokak, 8263 Sokak, 8262 Sokak, 8261 Sokak, 8260 Sokak, 8259 Sokak, 8258/4 Sokak, 8258 Sokak, 8257 Sokak, 8265/1 Sokak, Çocuk Parkı İçi Yolu, 8258/1 Sokak, 8265 Sokak, 8255 Sokak, 8254 Sokak ve 8014 Sokak.

Ataşehir Mahallesi'nde aynı tarih ve saatlerde ayrıca şu sokaklarda da kesinti olacaktır:

8022/1 Sokak, 8022 Sokak, 8021 Sokak, 8010/4 Sokak, 8010/3 Sokak, 8010 Sokak, 8213 Sokak, 8212/1 Sokak, 8212 Sokak, 8211/4 Sokak, 8211/2 Sokak, 8211 Sokak, 8023/1 Sokak ve 8023 Sokak.

Küçük Çiğli Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 8786/14 Sokak, 8780/24 Sokak, 8780/23 Sokak, 8780/22 Sokak ve 8780 Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçük Çiğli Mahallesi'nde aynı gün ve saatlerde, 8780/35 Sokak, Murat Karayalçın Bulvarı, 8780/30 Sokak, 8780/27 Sokak ve 8780 Sokak kesintiden etkilenecektir.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 8970 Sokak, 8972/6 Sokak, 8978 Sokak, 8977 Sokak, 8976 Sokak, 8974 Sokak, 8972 Sokak, 8980/8 Sokak, 8980/7 Sokak, 8980/6 Sokak, 8980/5 Sokak, 8980/4 Sokak, 8980/3 Sokak, 8980/2 Sokak, 8980 Sokak, 8979/2 Sokak ve 8979 Sokak'ta kesinti olacaktır.

Aynı kesinti kapsamında Ahmet Efendi Mahallesi'nde 8979/1 Sokak da etkilenecektir.

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 9002 Sokak, 9401 Sokak, 9402 Sokak, 9 Eylül Caddesi ve 9401/1 Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 9600 Sokak aynı saatlerde kesintiden etkilenecektir.

DİKİLİ

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; 373/1 Sokak, 369/1 Sokak, 369 Sokak, 371 Sokak, 372 Sokak, 374 Sokak, 376 Sokak, 380 Sokak, 382 Sokak, 390 Sokak, 367 Sokak ve Bahriye Üçok Caddesi'ni kapsayacaktır.

BUCA

Karacaağaç Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden etkilenecek sokaklar şunlardır:

4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4010, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4003, 4002, 4001, 4018, 4019, 4020, 4010/1 ve 4017/1 sokaklar.

Ayrıca Demirci Mahallesi'nde 6262/1 Sokak da aynı saatlerde kesintiden etkilenecektir.

GÜZELBAHÇE

Yalı Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti; 252, 248, 147, 145, 143, 135, 137, 139, 125, 131, 133 sokaklar ile Mithatpaşa Caddesi, 270, 268, 264, 262, 260, 258, 256 ve 254 sokakları kapsayacaktır.

BERGAMA

Eğrigöl Mahallesi'nde 2 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Eğrigöl Köyü İç Yolu ve Eğrigöl Köyü Yolu'nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eğrigöl Mahallesi'nde aynı gün ve saatlerde başka bir planlı kesinti daha uygulanacaktır.

2 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 10.30 saatleri arasında Bergama genelinde şu mahalle ve bölgelerde elektrik kesintisi olacaktır:

Sarıdere Mahallesi'nde Sarıdere Köyü İç Yolu,

Zeytindağ,

Tekkedere Mahallesi'nde Tekkedere Köyü İç Yolu,

Yenikent Mahallesi'nde Millet Caddesi, Kemal Atatürk Caddesi, Gençlik Caddesi, Eren Güngör, Mehmet Ali Akkın, Bilim, Eser, Seyit Onbaşı, Pamukçular, Ağaçlı, Ali Bey, Bakkal Mehmet, Cemal Çavuş, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Kahraman, Koca Mehmet, Meydan, Papatya, Sakıp Yeral, Sami Kaçmaz, Vali Kutlu Aktaş Caddesi, Ziya Paşa Sokakları, İzmir-Çanakkale Yolu, Şair Mehmet Akif ve Semih Kaya sokakları,

Bozköy'de Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Asil, Polat ve Fırtına sokakları,

Cevaplı,

Eğrigöl Köyü İç Yolu,

Karahıdırlı,

Çalıbahçe Köyü İç Yolu,

Koyuneli,

Kurfallı Mahallesi'nde Kurfallı Sokak.