Kurgu mu gerçek mi? Fotoğrafa dikkatli bakınca hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan paylaşım, bir aldatılma hikayesini gözler önüne serdi. Birlikte çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşan kadın, gerçeği fotoğrafa dikkatli bakınca fark etti. Fotoğraf çekildiği esnada genç kadının sevgilisinin, hemen yanı başındaki bir başka kadının elini gizlice tuttuğu anlar kareye yansıdı. Kadının durumu fark ettikten sonra paylaştığı o anlar kısa sürede viral oldu.

"SEN DE GERÇEKTEN KÖRMÜŞSÜN"

Kısa sürede binlerce etkileşim ve yorum alan paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Kimileri kadına destek verirken kimileri ise bu durumu fotoğraf anında fark etmediği için eleştirdi.

Videonun ve fotoğrafın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

"Yol yakından kurtulmuşsun."

"Böyle bir şey nasıl olabilir?"

"Sen de gerçekten körmüşsün."

"O eli tutarken sen nasıl görmezsin?"

KURGU DİYENLER DE VAR

Fotoğraf karesini inceleyen bir kesim ise bu yapılanın kurgu olduğunu savundu.

İşte o fotoğraf karesi;

Kaynak: Haberler.com