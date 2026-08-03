Haberler

Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu Haber Videosunu İzle
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamburg'un yeni sezon deplasman formasını tanıttığı videoda yer alan kadın, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Taraftarlar, formadan çok videodaki kadını konuştu.

Hamburg, yeni sezon deplasman formasını yayımladığı tanıtım videosuyla duyurdu. Kulübün paylaşımı kısa sürede geniş ilgi görürken, videoda yer alan bir kadın sosyal medyada gündem oldu.

FORMADAN ÇOK ONU KONUŞTULAR

Tanıtım videosunda görünen kadın, taraftarların dikkatini çekti. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, videonun yorum bölümünde kadın hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı taraftarlar, yeni formadan çok videodaki kadının konuşulduğunu belirten yorumlarda bulundu.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hamburg'un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, videoda yer alan kadın da sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline geldi. Özellikle taraftarlar tarafından yapılan yorumlar, paylaşımın önüne geçti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak

Trump uçaktan dünyaya ilan etti! Ve yeniden başlıyor
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'

Mecliste siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketle dillere düştü!

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü