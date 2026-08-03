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Japonya'daki 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e yükseldi

Japonya'daki 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e yükseldi
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Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 38'e ulaştı. Enkazdan yaralı çıkarılan 13 kişinin durumunun ciddi olduğu, eyalet genelinde 4 bin 600 yapının hasar gördüğü açıklandı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi. Japon basını, Kumamoto Eyalet Valiliği yetkilisinin 28 Temmuz'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamasını yayımladı. 

4 BİNDEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiği, enkazdan yaralı çıkarılan 13 kişinin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi. Eyalet genelinde ev ve iş yeri dahil toplamda 4 bin 600 yapının hasar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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