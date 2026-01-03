İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

3 Ocak 2026 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Çamlıpınar ve Yeşilbağlar mahallelerinin belirtilen sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Akıncılar ve İnkılap mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Mahallesi'nin çeşitli sokakları da çalışmalardan etkilenecektir.

GÜZELBAHÇE

3 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yalı Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

3 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Kazımdirik Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Egemenlik Mahallesi'nin belirli sokaklarında kesinti yapılacaktır.

13.00 ile 15.00 saatleri arasında Karacaoğlan Mahallesi ile Egemenlik Mahallesi'nin bazı caddelerinde elektrik verilemeyecektir.

15.00 ile 17.00 saatleri arasında Egemenlik Mahallesi'nde ikinci bir kesinti planlanmıştır.

09.00 ile 13.00 saatleri arasında Kemalpaşa ve Gürpınar mahallelerinin bazı sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kemalpaşa ve Gürpınar mahallelerinde farklı sokaklar çalışmalardan etkilenecektir.

4 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Karacaoğlan Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kemalpaşa Mahallesi'nin farklı sokaklarında kesintiler devam edecektir.

ÇİĞLİ

3 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yakakent, Güzeltepe, Şirintepe ve Köyiçi mahallelerinin birçok sokağında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

3 Ocak 2026 tarihinde 08.30 ile 09.30 saatleri arasında Zeytindağ ve Şakran Sayfiye mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

13.00 ile 13.30 saatleri arasında Bozköy, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Yenikent, Zeytindağ ve çevre yerleşimlerde kesinti uygulanacaktır.

17.00 ile 17.30 saatleri arasında aynı bölgelerde ikinci bir kısa süreli kesinti planlanmıştır.

13.00 ile 17.00 saatleri arasında Bozköy, Cevaplı, Çalıbahçe, Koyuneli ve Kurfallı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında Küçükkaya Mahallesi'nde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

4 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Göçbeyli, Kadıköy ve Alibeyli mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALİAĞA

3 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 14.30 ile 15.30 saatleri arasında Zeytindağ ve Şakran Sayfiye mahallelerinde kısa süreli kesinti yaşanacaktır.

BAYRAKLI

3 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Çay Mahallesi'nin çok sayıda sokağında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

3 Ocak 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Altınoluk, Sarıkaya, Karaburç ve Çayağzı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 16.30 saatleri arasında Aydoğdu, Çömlekçi, Suludere, Çanakçı ve Başaran mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

4 Ocak 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Yeni, Hisar, Ceritler, İstiklal, Kırköy ve Cumhuriyet mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11.00 ile 16.00 saatleri arasında İstiklal, Suludere, Şemsiler ve Cumhuriyet mahallelerinde ikinci bir kesinti planlanmıştır.

10.00 ile 14.00 saatleri arasında Yeni Mahallesi'nin bazı sokaklarında çalışmalar devam edecektir.

TİRE

3 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih ve İbni Melek mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

3 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Üç Eylül Mahallesi'nin farklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yolüstü, Umurbey ve Hürriyet mahallelerinde kesinti yaşanacaktır.

4 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Pirinççi Mahallesi'nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

TORBALI

3 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal, Ortaköy ve Karakuyu mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

3 Ocak 2026 tarihinde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Payamlı ve Cumhuriyet mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

3 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Ulucak İstiklal, Ulucak Cumhuriyet ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Akalan, Aşağıkızılca, Çambel, Armutlu, Yukarıkızılca Merkez ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

MENDERES

3 Ocak 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Özdere Cumhuriyet ve Ahmetbeyli bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde çalışmalar sürecektir.

BAYINDIR

4 Ocak 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Yusuflu, Yakacık, Fatih ve Buruncuk mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.