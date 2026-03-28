Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön veren sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Bernardo Silva'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Daha önce sarı-kırmızılılara olumlu sinyal veren Portekizli yıldız, Manchester City'den ayrılığa hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ifade etti. 9 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen Silva, İngiltere'deki yaşam koşullarına bir türlü alışamadığını dile getirdi.

"İNGİLTERE'YE UYUM SAĞLAMAK ZOR"

31 yaşındaki futbolcu, Portekiz ile İngiltere arasındaki kültürel farklara dikkat çekerek, "Hava, yemek ve yaşam tarzı çok farklı. Hep şaka yapıyorum; Manchester City Avrupa'nın güneyinde olsaydı beni gönderene kadar ayrılmazdım. Burada mutluydum ama içimde hep bir ikilem vardı" ifadelerini kullandı. Manchester'da yalnız geçirdiği dönemde ayrılığı ciddi şekilde düşündüğünü de sözlerine ekledi.

TRANSFER İÇİN KAPIYI ARALADI

Silva, kariyerinde elde ettiği başarılar nedeniyle Manchester City'de kalmaktan memnun olduğunu belirtse de, İngiltere'ye tam anlamıyla adapte olamadığını vurguladı. Tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması ve yeni teklifler için menajerine yetki vermesi, transfer ihtimalini güçlendirdi.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Benfica ve Juventus'un da Bernardo Silva ile ilgilendiği öğrenildi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola da yıldız oyuncuya olan sevgisini dile getirirken, vereceği karara saygı duyacağını açıklamıştı. Bu sezon Manchester City formasıyla 42 maça çıkan Bernardo Silva, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.