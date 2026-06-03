İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 3-4 Haziran Bornova, Buca, Ödemiş elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Haziran günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4 HAZİRAN 2026

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

5 Haziran 2026 tarihinde Bahçedere ve Kapukaya mahallelerinde saat 04.00 ile 10.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Fatih Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYINDIR

5 Haziran 2026 tarihinde Çamlıbel, Fırınlı, Hacı İbrahim, Hatay, Karahalilli, Kızılcaağaç ve Söğütören mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAKLI

4 Haziran 2026 tarihinde Cengizhan Mahallesi'nde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BERGAMA

4 Haziran 2026 tarihinde Yukarıbey Kaplan Mahallesi'nde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYDAĞ

4 Haziran 2026 tarihinde Aktepe, Bakırköy, Eğridere, Karaoba, Kurudere, Yeşiltepe ve Yukarıaktepe mahallelerinde saat 09.30 ile 13.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Kurudere Mahallesi'nde saat 00.30 ile 07.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BORNOVA

4 Haziran 2026 tarihinde Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç ve Tuna mahallelerinde saat 03.00 ile 03.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Birlik, Çamkule, Gazi Osman Paşa, Koşukavak, Meriç ve Tuna mahallelerinde saat 03.00 ile 03.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Yunus Emre Mahallesi'nde saat 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Kurudere Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BUCA

4 Haziran 2026 tarihinde Efeler ve Vali Rahmi Bey mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Göksu Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Gaziler ve Şirinkapı mahallelerinde saat 12.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Karacaağaç ve Kırklar mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

4 Haziran 2026 tarihinde Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Oğlananası Atatürk Mahallesi'nde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Altıntepe, Gazipaşa, Gölcükler, Kısık ve Mithatpaşa mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

4 Haziran 2026 tarihinde Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören ve Küre mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Balabanlı, Bozcayaka ve Kazanlı mahallelerinde saat 14.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Kaymakçı ve Mescitli mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Çobanlar Mahallesi'nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde çok sayıda kırsal mahallede saat 00.00 ile 06.00 arasında geniş kapsamlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SELÇUK

3 Haziran 2026 tarihinde 14 Mayıs, Acarlar, Çamlık, Cumhuriyet, Gökçealan, Havutçulu ve Sultaniye mahallelerinde saat 00.30 ile 06.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TİRE

4 Haziran 2026 tarihinde Çobanköy, Eğridere, Gökçen, Kahrat, Kırtepe, Kocaaliler, Osmancık, Sarılar, Saruhanlı ve Yenişehir mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Kırtepe ve Yeğenli mahallelerinde saat 14.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Derebaşı, Kahrat ve Kızılcahavlu mahallelerinde saat 00.00 ile 06.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

TORBALI

4 Haziran 2026 tarihinde Özbey ve Yeniköy mahallelerinde saat 10.00 ile 13.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Yeşilköy ve Türkmenköy mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Haziran 2026 tarihinde Ayrancılar, Bahçelievler, Demirci, Fevzi Çakmak, İnönü, Kazım Karabekir, Yazıbaşı, Yeşilköy ve Yoğurtçular mahallelerinde saat 12.00 ile 12.15 arasında kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 Haziran 2026 tarihinde Demirci Mahallesi'nde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.