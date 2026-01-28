İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fırat Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi'nin çok sayıda sokağında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiler farklı kesinti numaralarıyla planlanmış olup Fırat Mahallesi'nde 289 ve 272 numaralı sokaklar, Hürriyet Mahallesi'nde ise Namık Kemal Caddesi, Aydın Hatboyu Caddesi ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

ÇİĞLİ

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yakakent, Şirintepe, Köyiçi ve Güzeltepe mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Dere Caddesi başta olmak üzere 8086, 8128, 8162, 8170, 8175 ve 8087 numaralı sokakları kapsayacaktır.

DİKİLİ

28 Ocak 2026 tarihinde Kabakum Mahallesi'nde saat 09.00 ile 13.00 arasında, Çandarlı, Bademli ve Denizköy mahallelerinde ise saat 14.00 ile 18.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiler Güldalı Sokak, Grupkent sokakları, Bimeyko sokakları ve Denizköy iç yollarını kapsayacaktır.

ÖDEMİŞ

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Çamyayla Mahallesi'nde bulunan küme evlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

28 Ocak 2026 tarihinde Ümit Mahallesi'nde saat 09.00 ile 15.00 arasında, Eğridere ve kırsal mahallelerde ise saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Kesintiler Pınar Caddesi ve 7300'lü sokaklar ile Eğridere ve çevresindeki kırsal alanları kapsamaktadır.

KONAK

28 Ocak 2026 tarihinde Çaldıran, Yenidoğan, Küçükada, Zeytinlik ve Yeşildere mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler gece 01.00–01.15, sabah 09.00–16.00 ve akşamüstü 16.00–16.15 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

KARABAĞLAR

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Uğur Mumcu, Bozyaka ve Sarıyer mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Çamlı Park çevresi ve 5700'lü sokakları kapsamaktadır.

NARLIDERE

28 Ocak 2026 tarihinde Narlı, 2. İnönü ve Çatalkaya mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler Altınvadi Caddesi, Tuna Caddesi, İsmet İnönü Caddesi ve çevresindeki sokakları kapsayacaktır.

KARŞIYAKA

28 Ocak 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında Alaybey ve Tersane mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Yalı Bulvarı, Şehit Asım Aksoy Caddesi ve çevresindeki sokakları kapsayacaktır.

KİRAZ

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Taşlıyatak Mahallesi'nde bulunan küme evlerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tekeli Fevzi Çakmak, Tekeli Atatürk ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokağı kapsamaktadır.

ÇEŞME

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında İsmet İnönü Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 2120 ve 2140 numaralı sokaklar ağırlıklı olmak üzere mahalledeki birçok sokağı etkileyecektir.