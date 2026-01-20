İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 20 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ÇİĞLİ

09.00 – 15.00

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Etkilenen yerler: Küçük Çiğli Mahallesi (8710, 8708, 8703, 8702, 8701, 8712, 8709, 8711 sokaklar ve Anadolu Caddesi).

09.30 – 17.30

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

Etkilenen yerler: Ahmet Efendi Mahallesi (8923/2, 8923/1, 8923, 8922, 8921, 8920 sokaklar ve Havaalanı Şosesi Caddesi).

BUCA

09.00 – 15.00

Adatepe Mahallesi ve Gaziler bölgesinde bakım çalışmaları.

Etkilenen sokaklar: 28/4, 28/2, 28/10, 28/1, 28, 28/9, 28/8, 28/7, 28/6, 28/5, 28/3 sokaklar ile Özbekistan ve Yavuz Sultan Selim caddeleri.

10.00 – 14.00

Adatepe Mahallesi.

Etkilenen sokaklar: 22, 2/6, 28, 35/1, 3/5, 9 ve 15 sokaklar.

10.00 – 14.00

Adatepe ve Yaylacık mahallelerinde bakım çalışmaları.

Etkilenen yerler: Adatepe Mahallesi 2/6 Sokak, Yaylacık Mahallesi 37 Sokak.

09.00 – 14.00

Adatepe Mahallesi ve Buca OSB.

Etkilenen sokaklar: 3/8, 36, 34, 3/3, 32, 3/1, 3, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15 sokaklar ve Doğuş Caddesi.

BAYINDIR

10.00 – 16.00

Buruncuk, Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları.

Etkilenen yerler: Buruncuk Küme Evleri ve çevresi, Yusuflu Köyü küme evleri, Yakacık Mahallesi Yüksel ve Şirinkır sokakları ile Buruncuk Yolu.

TİRE

09.00 – 16.00

İbni Melek, Çayırlı, Hisarlık, Çukurköy ve Karateke mahallelerinde bakım çalışmaları.

Etkilenen yerler: Küme evleri, Selçuk Caddesi, ova yolu ve bağlantı yolları.

FOÇA

09.00 – 15.00

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları.

Etkilenen yerler: Oruç Reis, Halide Edip Adıvar, Fevzi Paşa, Kazım Karabekir, Dumlupınar, İstanbul ve Yalova caddeleri başta olmak üzere çok sayıda sokak.

URLA

10.00 – 16.00

Altıntaş ve Yaka mahallelerinde bakım çalışmaları.

Etkilenen sokaklar: Avuçalan, Altıntaş, Asmalı, Bozkurt, Gülnar, Hendek ve Karaalan sokakları.

09.00 – 15.00

M. Fevzi Çakmak ve Kalabak mahalleleri.

Etkilenen yerler: Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı, Pakize Hanım Caddesi ve bağlantılı sokaklar.

BERGAMA

10.00 – 16.00

Pınarköy Mahallesi.

Etkilenen yerler: Pınarköy ve Tepe Küme Evleri.

10.00 – 16.00

Zağnoz, Kadıköy ve Ayaskent mahalleleri.

Etkilenen yerler: Zağnoz Merkez Küme Evleri, Kadıköy Köyü iç yolu ve Ayaskent 1801 Sokak.

DİKİLİ

10.00 – 16.00

Çandarlı, Denizköy ve Bademli mahallelerinde bakım çalışmaları.

Etkilenen yerler: Bimeyko, İlkyankı, Eyko bölgelerindeki çok sayıda sokak ile Denizköy Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri.

MENDERES

10.30 – 16.30

Efemçukuru Mahallesi.

Etkilenen yerler: Efemçukuru Köyü iç yolu, küme evleri ve bağlantılı sokaklar.

ALİAĞA

09.00 – 09.30

Samurlu, Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği ve Siteler mahallelerinde kısa süreli bakım çalışmaları.

09.31 – 15.29

Siteler, Samurlu ve Bozköy mahallelerinde bakım çalışmaları.

15.30 – 16.00

Bozköy, Samurlu, Çakmaklı, Horozgediği ve Siteler mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

BALÇOVA

01.00 – 06.00

Bahçelerarası Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları.

ÖDEMİŞ

09.00 – 16.00

Alaşarlı Mahallesi.

Etkilenen yerler: Alaşarlı Küme Evleri.

KONAK

00.00 – 00.30

Kocakapı, 1. Kadriye, Akarcalı, Aziziye, Ballıkuyu, Güney, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, Yeşildere, Zeytinlik, Yenidoğan ve Kosova mahallelerinde kısa süreli şebeke yenileme çalışmaları.

Etkilenen yerler: Gaziler, Yeşildere ve Ballıkuyu caddeleri ile çok sayıda sokak.