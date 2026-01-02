İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Ocak 2026 İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 2 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ÇİĞLİ

2 Ocak 2026 tarihinde Çiğli ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır.

Küçük Çiğli Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 8780, 8780/22, 8780/23, 8780/24, 8780/27, 8780/30, 8780/35 sokaklar ile Murat Karayalçın Bulvarı etkilenecektir.

Aynı gün Ataşehir Mahallesi'nde 01.00 ile 06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

DİKİLİ

2 Ocak 2026 tarihinde Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bahriye Üçok Caddesi ile 367, 369, 369/1, 371, 372, 373/1, 374, 376, 380, 382 ve 390 sokaklar etkilenecektir.

BUCA

2 Ocak 2026 tarihinde Buca ilçesinde Karacaağaç Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kapsamında 4001 ile 4020 arasındaki sokaklar, 4017/1 ve 4010/1 sokaklar yer almaktadır.

Aynı kesintiden Demirci Mahallesi'nde 6262/1 sokak da etkilenecektir.

GÜZELBAHÇE

2 Ocak 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesi Yalı Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Kesintiden Mithatpaşa Caddesi ile 125, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147 ve 248 ile 270 arasındaki sokaklar etkilenecektir.

BERGAMA

2 Ocak 2026 tarihinde Bergama ilçesinde farklı saat aralıklarında birden fazla kesinti uygulanacaktır.

Eğrigöl Mahallesi'nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Eğrigöl Köyü Yolu ve köy içi yollarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı bölgede 09.30 ile 10.30 saatleri arasında kısa süreli bir kesinti daha uygulanacaktır.

Bozköy, Yenikent, Zeytindağ, Cevaplı, Tekkedere, Karahıdırlı, Çalıbahçe, Koyuneli, Kurfallı ve Sarıdere mahallelerinde 09.30 ile 10.30 ve 15.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı kesintiler olacaktır. Bu mahallelerde köy içi yolları, ana caddeler ve çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir.

BAYRAKLI

2 Ocak 2026 tarihinde Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde 10.00 ile 11.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Alija İzetbegoviç Caddesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve 275 numaralı sokaklar etkilenecektir.

BORNOVA

2 Ocak 2026 tarihinde Bornova ilçesinde gün boyunca farklı mahallelerde ve saatlerde çok sayıda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ergene, Erzene, İnönü, Atatürk, Kazımdirik ve Kızılay mahallelerinde gece saatlerinde 01.00 ile 06.00 arasında ve kısa süreli 02.00 ile 03.00 arasındaki bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler olacaktır.

Evka 3 ve Erzene mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, farklı sokak gruplarını kapsayan kesintiler uygulanacaktır. Şehitler Caddesi, Hasan Ali Yücel Caddesi, İstanbul Caddesi ve çok sayıda ara sokak bu kesintilerden etkilenecektir.

KONAK

2 Ocak 2026 tarihinde Konak ilçesinde Çimentepe ve Duatepe mahallelerinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Kesintiden 565, 595, 599, 600, 602 ve 632 sokaklar etkilenecektir.

KARABAĞLAR

2 Ocak 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde Tahsin Yazıcı ve Refet Bele mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aşıklar, Kültür, Mevlana ve Yurtsever caddeleri ile 9139 ve 9178 numaralı sokaklar kesintiden etkilenecektir.

FOÇA

2 Ocak 2026 tarihinde Foça ilçesinde Hacıveli, Kazım Dirik ve Yenibağarası mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Foça İzmir Karayolu, Pazar Sokak ve çok sayıda cadde ve sokak kesintiden etkilenecektir.