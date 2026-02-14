İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 15 Şubat günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
BUCA
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
Kesinti No 3617616
Zafer Mahallesi
Atatürk Caddesi, 2352 Sokak, 2349 Sokak, 2347 Sokak, 2344 Sokak, Turgut Özal Caddesi, 2348 Sokak, Çiftlik Sokak
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
Kesinti No 3617617
Zafer Mahallesi
2302 Sokak, 2303 Sokak, 2306 Sokak, Atatürk Caddesi, 2307 Sokak, 2305 Sokak
Saat 12.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3617620
Zafer Mahallesi
206/5 Sokak
Saat 12.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3617624
Zafer Mahallesi
2328 Sokak, 2332 Sokak, 2331 Sokak, 2326 Sokak, 2325 Sokak, 2320 Sokak, 2309 Sokak, 2302 Sokak, 2329 Sokak, 2316 Sokak
Saat 12.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3617626
Zafer Mahallesi
Çiftlik Sokak, Gaffar Okkan Sokak, 2366 Sokak, 2359 Sokak, 2361 Sokak, 2360 Sokak, 2358 Sokak
Saat 09.00 ile 14.00 arasında
Kesinti No 3628885
Oğlananası Atatürk Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, Kısık Mahallesi, Karacaağaç Mahallesi
Eski Aydın Caddesi, 7039 Sokak, Koyun Ahılı Küme Evleri, 7040 Sokak, 7035 Sokak, Kuyu Çukuru Sokak, İzmir Aydın Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, 7720 Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi
Saat 09.00 ile 14.00 arasında
Kesinti No 3630572
Zafer Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi
Dülger Entegre Et Tesisleri, 2366 Sokak, 2365 Sokak, 2359 Sokak, 2361 Sokak, 2360/1 Sokak, 2360 Sokak, 2374 Sokak, 2372 Sokak, 2358 Sokak, 2342/1 Sokak, 2340 Sokak, 2339 Sokak, 2338 Sokak, 2337 Sokak, 2336 Sokak, 2335 Sokak, 2364 Sokak, 2331 Sokak, 2332 Sokak, 2373 Sokak, Gaffar Okkan Sokak, Turgut Özal Caddesi, Çiftlik Sokak, 2316 Sokak, 2342 Sokak, 2341 Sokak, 2370/1 Sokak, 2333 Sokak, 2334 Sokak, 2401 Sokak, 2369 Sokak, 2370 Sokak, 2371 Sokak
Saat 09.00 ile 14.00 arasında
Kesinti No 3630587
Belenbaşı Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Demirci Mahallesi, Karacaağaç Mahallesi, Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, Oğlananası Atatürk Mahallesi, Kısık Mahallesi, Zafer Mahallesi, Yıldızlar Mahallesi, Kaynaklar Merkez Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Doğancılar Mahallesi
Belirtilen mahallelerde listelenen sokak ve caddelerde kesinti uygulanacaktır.
MENDERES
Saat 09.00 ile 14.00 arasında
Kesinti No 3628889
Kısık Mahallesi, Gölcükler Mahallesi, Oğlananası Atatürk Mahallesi, Dokuz Eylül Mahallesi
Belirtilen mahallelerde listelenen sokak ve caddelerde kesinti uygulanacaktır.
SEFERİHİSAR
Saat 09.00 ile 16.30 arasında
Kesinti No 3629650
Tepecik Mahallesi ve Kavakdere Mahallesi
Saat 09.00 ile 16.30 arasında
Kesinti No 3629655
Orhanlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Turabiye Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Kavakdere Mahallesi, Beyler Mahallesi
Belirtilen mahallelerde listelenen sokak ve küme evlerinde kesinti uygulanacaktır.
ÖDEMİŞ
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630343
Emirli, Çaylı, Kemenler, Mescitli, Pirinççi, Bademli, Kaymakçı mahalleleri
Saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti No 3630686
Kocaaliler, Sarılar, Çobanköy, Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır, Çamlıca mahalleleri
Saat 10.00 ile 14.00 arasında
Kesinti No 3630706
Emmioğlu Mahallesi
Saat 10.45 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630713
Umurbey Mahallesi
Saat 11.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630719
Emmioğlu Mahallesi
Saat 10.30 ile 14.00 arasında
Kesinti No 3630729
Emmioğlu ve Umurbey mahalleleri
KİNIK
Saat 10.00 ile 13.00 arasında
Kesinti No 3630627
Yaylaköy, Çaltı, Büyükoba, Bağalan, Arpadere, Kınık OSB, Çanköy, Değirmencieli, Kocaömer, Kalemköy, Elmadere mahalleleri
Saat 10.00 ile 18.00 arasında
Kesinti No 3630718
Umurlu, Tumbullar, Taşlıyatak, Doğancılar, Karabulu mahalleleri
Saat 10.00 ile 18.00 arasında
Kesinti No 3630720
Ahmetler, Karabulu, Örencik, Taşlıyatak, Tumbullar, Umurlu mahalleleri
TORBALI
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630684
Eğerci, Havuzbaşı, Arslanlar, Çaybaşı, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka mahalleleri
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630687
Gazi Mustafa Kemal, Ortaköy, Karakuyu mahalleleri
Saat 10.00 ile 15.00 arasında
Kesinti No 3630856
Tepeköy, Torbalı, Yemişlik, Atatürk, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Ertuğrul, Karşıyaka mahalleleri
Saat 10.00 ile 15.00 arasında
Kesinti No 3630862
Tepeköy, Atatürk, Ertuğrul, Karşıyaka, Yedi Eylül, Yemişlik mahalleleri
ALİAĞA
Saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti No 3630651
Samurlu Mahallesi
KİRAZ
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630681
Suludere Mahallesi
Saat 10.00 ile 18.00 arasında
Kesinti No 3630720
Ahmetler, Karabulu, Örencik, Taşlıyatak, Tumbullar, Umurlu mahalleleri
SELÇUK
Saat 09.00 ile 14.00 arasında
Kesinti No 3630700
Cumhuriyet Mahallesi
KEMALPAŞA
Saat 09.00 ile 13.00 arasında
Kesinti No 3630778
Akalan, Yukarıkızılca Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Çambel, Aşağıkızılca mahalleleri
KARABURUN
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630711
Sarpıncık Mahallesi
BORNOVA
Saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti No 3630557
Gürpınar, Kaynaklar Merkez, Egemenlik mahalleleri
BAYRAKLI
Saat 09.00 ile 16.00 arasında
Kesinti No 3630544
Mansuroğlu Mahallesi
SEFERİHİSAR, MENDERES ve diğer ilçelerde belirtilen kesintiler planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacaktır.