İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

Kesinti No 3617616

Zafer Mahallesi

Atatürk Caddesi, 2352 Sokak, 2349 Sokak, 2347 Sokak, 2344 Sokak, Turgut Özal Caddesi, 2348 Sokak, Çiftlik Sokak

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

Kesinti No 3617617

Zafer Mahallesi

2302 Sokak, 2303 Sokak, 2306 Sokak, Atatürk Caddesi, 2307 Sokak, 2305 Sokak

Saat 12.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3617620

Zafer Mahallesi

206/5 Sokak

Saat 12.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3617624

Zafer Mahallesi

2328 Sokak, 2332 Sokak, 2331 Sokak, 2326 Sokak, 2325 Sokak, 2320 Sokak, 2309 Sokak, 2302 Sokak, 2329 Sokak, 2316 Sokak

Saat 12.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3617626

Zafer Mahallesi

Çiftlik Sokak, Gaffar Okkan Sokak, 2366 Sokak, 2359 Sokak, 2361 Sokak, 2360 Sokak, 2358 Sokak

Saat 09.00 ile 14.00 arasında

Kesinti No 3628885

Oğlananası Atatürk Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, Kısık Mahallesi, Karacaağaç Mahallesi

Eski Aydın Caddesi, 7039 Sokak, Koyun Ahılı Küme Evleri, 7040 Sokak, 7035 Sokak, Kuyu Çukuru Sokak, İzmir Aydın Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, 7720 Sokak, Şehit Er Zeki Toker Caddesi

Saat 09.00 ile 14.00 arasında

Kesinti No 3630572

Zafer Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi

Dülger Entegre Et Tesisleri, 2366 Sokak, 2365 Sokak, 2359 Sokak, 2361 Sokak, 2360/1 Sokak, 2360 Sokak, 2374 Sokak, 2372 Sokak, 2358 Sokak, 2342/1 Sokak, 2340 Sokak, 2339 Sokak, 2338 Sokak, 2337 Sokak, 2336 Sokak, 2335 Sokak, 2364 Sokak, 2331 Sokak, 2332 Sokak, 2373 Sokak, Gaffar Okkan Sokak, Turgut Özal Caddesi, Çiftlik Sokak, 2316 Sokak, 2342 Sokak, 2341 Sokak, 2370/1 Sokak, 2333 Sokak, 2334 Sokak, 2401 Sokak, 2369 Sokak, 2370 Sokak, 2371 Sokak

Saat 09.00 ile 14.00 arasında

Kesinti No 3630587

Belenbaşı Mahallesi, Yeşilköy Mahallesi, Demirci Mahallesi, Karacaağaç Mahallesi, Oğlananası Cumhuriyet Mahallesi, Oğlananası Atatürk Mahallesi, Kısık Mahallesi, Zafer Mahallesi, Yıldızlar Mahallesi, Kaynaklar Merkez Mahallesi, 29 Ekim Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Doğancılar Mahallesi

Belirtilen mahallelerde listelenen sokak ve caddelerde kesinti uygulanacaktır.

MENDERES

Saat 09.00 ile 14.00 arasında

Kesinti No 3628889

Kısık Mahallesi, Gölcükler Mahallesi, Oğlananası Atatürk Mahallesi, Dokuz Eylül Mahallesi

Belirtilen mahallelerde listelenen sokak ve caddelerde kesinti uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

Saat 09.00 ile 16.30 arasında

Kesinti No 3629650

Tepecik Mahallesi ve Kavakdere Mahallesi

Saat 09.00 ile 16.30 arasında

Kesinti No 3629655

Orhanlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Turabiye Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Kavakdere Mahallesi, Beyler Mahallesi

Belirtilen mahallelerde listelenen sokak ve küme evlerinde kesinti uygulanacaktır.

ÖDEMİŞ

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630343

Emirli, Çaylı, Kemenler, Mescitli, Pirinççi, Bademli, Kaymakçı mahalleleri

Saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti No 3630686

Kocaaliler, Sarılar, Çobanköy, Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır, Çamlıca mahalleleri

Saat 10.00 ile 14.00 arasında

Kesinti No 3630706

Emmioğlu Mahallesi

Saat 10.45 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630713

Umurbey Mahallesi

Saat 11.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630719

Emmioğlu Mahallesi

Saat 10.30 ile 14.00 arasında

Kesinti No 3630729

Emmioğlu ve Umurbey mahalleleri

KİNIK

Saat 10.00 ile 13.00 arasında

Kesinti No 3630627

Yaylaköy, Çaltı, Büyükoba, Bağalan, Arpadere, Kınık OSB, Çanköy, Değirmencieli, Kocaömer, Kalemköy, Elmadere mahalleleri

Saat 10.00 ile 18.00 arasında

Kesinti No 3630718

Umurlu, Tumbullar, Taşlıyatak, Doğancılar, Karabulu mahalleleri

Saat 10.00 ile 18.00 arasında

Kesinti No 3630720

Ahmetler, Karabulu, Örencik, Taşlıyatak, Tumbullar, Umurlu mahalleleri

TORBALI

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630684

Eğerci, Havuzbaşı, Arslanlar, Çaybaşı, Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka mahalleleri

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630687

Gazi Mustafa Kemal, Ortaköy, Karakuyu mahalleleri

Saat 10.00 ile 15.00 arasında

Kesinti No 3630856

Tepeköy, Torbalı, Yemişlik, Atatürk, Muratbey, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Ertuğrul, Karşıyaka mahalleleri

Saat 10.00 ile 15.00 arasında

Kesinti No 3630862

Tepeköy, Atatürk, Ertuğrul, Karşıyaka, Yedi Eylül, Yemişlik mahalleleri

ALİAĞA

Saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti No 3630651

Samurlu Mahallesi

KİRAZ

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630681

Suludere Mahallesi

Saat 10.00 ile 18.00 arasında

Kesinti No 3630720

Ahmetler, Karabulu, Örencik, Taşlıyatak, Tumbullar, Umurlu mahalleleri

SELÇUK

Saat 09.00 ile 14.00 arasında

Kesinti No 3630700

Cumhuriyet Mahallesi

KEMALPAŞA

Saat 09.00 ile 13.00 arasında

Kesinti No 3630778

Akalan, Yukarıkızılca Merkez, Mehmet Akif Ersoy, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Çambel, Aşağıkızılca mahalleleri

KARABURUN

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630711

Sarpıncık Mahallesi

BORNOVA

Saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti No 3630557

Gürpınar, Kaynaklar Merkez, Egemenlik mahalleleri

BAYRAKLI

Saat 09.00 ile 16.00 arasında

Kesinti No 3630544

Mansuroğlu Mahallesi

SEFERİHİSAR, MENDERES ve diğer ilçelerde belirtilen kesintiler planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacaktır.