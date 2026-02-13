İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Şubat günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BUCA

13 Şubat 2026 tarihinde Buca ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birden fazla planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. 29 Ekim Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 2231, 2220, 2215, 2213, 2205, 2239, 2224, 2242/1 ve 2212 sokaklar ile Atatürk Caddesi'ni kapsayan kesintiler yapılacaktır. Aynı mahallede 2205 Sokak ve Atatürk Caddesi'nde yine 09.00 ile 16.00 saatleri arasında ayrı bir kesinti planlanmıştır. Kaynaklar Merkez Mahallesi'nde Şehit Er Arif Serçe Sokak, 2051, 2049 ve 2050 sokaklarda; ayrıca 29 Ekim Mahallesi'nde 2142/1, 2142, 2253 sokaklar ile Hasan Saka Sokak'ta 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Akıncılar Mahallesi'nde ise 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BERGAMA

13 Şubat 2026 tarihinde Bergama ilçesinde farklı mahalle ve köylerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Yenikent başta olmak üzere Çalıbahçe, Aşağıkırıklar, Bozköy, Sarıdere, Tekkedere, Çandarlı, Demirtaş, Armağanlar, Ovacık, İslamsaray, Fatih, Karahıdırlı, Kurfallı, Zeytindağ, Eğrigöl, Cevaplı ve Koyuneli mahallelerinde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Turabey, Kurtuluş ve İslamsaray mahallelerinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Bahçelievler Mahallesi'nin tamamında 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, ayrıca belirli sokaklarında 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

ALİAĞA

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok sokak ve küme evlerini kapsayan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

BORNOVA

Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 4558/1, 4557, 4558, 4560 ve 4570/1 sokaklar ile Fevzi Paşa Caddesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Güzelbahçe ilçesinde Yelki ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında birçok sokak ve caddeyi kapsayan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

Ödemiş ilçesinde Üç Eylül Mahallesi'nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır. Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Anafartalar ve Akıncılar mahallelerinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Ovacık, Birgi ve Tekke mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecektir. Cevizalan, Kutlubeyler, Üçkonak, Gerçekli, Bucak ve Birgi mahallelerinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında kesinti olacaktır. Süleyman Demirel Mahallesi'nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

Seferihisar ilçesinde Tepecik ve Kavakdere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Orhanlı başta olmak üzere Kuyucak, Turabiye, Cumhuriyet, Atatürk, Kavakdere ve Beyler mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARŞIYAKA

Karşıyaka ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında belirli sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

TORBALI

Torbalı ilçesinde Taşkesik, Yeni, Yedi Eylül, Şehitler, Karşıyaka, Eğerci, Çaybaşı, Arslanlar ve Havuzbaşı mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Muratbey Mahallesi'nde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

SELÇUK

Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

Menderes ilçesinde Şaşal Mahallesi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Altıntepe ve Cüneytbey mahallelerinde ise 10.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARABAĞLAR

Karabağlar ilçesinde Peker Mahallesi'nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Ali Fuat Erden Mahallesi'nde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Gazi, Limontepe, Ali Fuat Erden ve Umut mahallelerinde ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KİRAZ

Kiraz ilçesinde Olgunlar, Mavidere, Mersinlidere, Örencik ve Sırımlı mahallelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇEŞME

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında belirli sokak ve caddelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KARABURUN

Karaburun ilçesi Merkez Mahallesi'nde 13 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

MENEMEN

Menemen ilçesinde 85. Yıl Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal mahallelerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALÇOVA

Balçova ilçesinde Cennetçeşme, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin ve Çetin Emeç mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.