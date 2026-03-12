İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 12 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

12 Mart 2026 tarihinde Bergama ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.30 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID numarası 3650444'tür. Kesintiden Zağnoz Mahallesi'nde bulunan Zağnoz Merkez Küme Evleri etkilenmektedir. Ayaskent Mahallesi'nde Ayaşkent Atatürk Sokak, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi, Ayaspaşa Caddesi, Çevik Caddesi, Eğitim Caddesi, Esenlik Caddesi, Kardelen Sokak, Sancak Sokak, Bergama Fevzi Paşa Caddesi, Derin Sokak, 1801 Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, Araplar Sokak, Aziziye Köyü Bağlar Caddesi, 1. Sokak, Cami 3. Sokak, Dere Caddesi, 3. Sokak, Düğün Salonu Sokak, Eğitmen Sokak, Gazi Halil İbrahim Tulu Sokak, Gazi Mehmet Şahin Sokak, Gazi İsmail Sönmez Sokak, Göçbeyli Yolu, Hacı Arap Sokak, Hürriyet Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Menderes Sokak, Okul Caddesi, 4. Sokak, Ulu Önder Caddesi, Yeni Caddesi, 5. Sokak, Yeni Caddesi, 7. Sokak, Zağnos Caddesi, Üzeyir İnce Sokak, İnönü Caddesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi, Şehit Hamit Demirdöven Sokak ve Şehit Sami Gülen Caddesi kesintiden etkilenecektir. Kadıköy Mahallesi'nde Kadıköy Köyü İç Yolu'nda ve Aziziye Mahallesi'nde Aziziye Sokak'ta da elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Buca

12 Mart 2026 tarihinde Buca ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. Kesinti ID numarası 3654969'dur. Yıldızlar Mahallesi'nde Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Toker Sokak, Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak, Çamlık Sokak ve Koca Musa Sokak kesintiden etkilenecektir.

Karabağlar

12 Mart 2026 tarihinde Karabağlar ilçesinde iki ayrı planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır. İlk kesinti şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 10.00 ile 14.00 saatleri arasında yapılacaktır ve Kesinti ID numarası 3654986'dır. Bu kesintiden Yurdoğlu Mahallesi'nde 3959/39 Sokak ve 3959/13 Sokak etkilenecektir.

Aynı gün yapılacak ikinci kesinti 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlanmıştır ve Kesinti ID numarası 3655162'dir. Bu kesintiden Kibar Mahallesi'nde 3767/3 Sokak, 3760 Sokak, 3761 Sokak, 3762 Sokak, 3767 Sokak, 3767/1 Sokak, 3767/2 Sokak, 3767/4 Sokak, 3768 Sokak, 3770 Sokak, 3805 Sokak ve 3812 Sokak etkilenecektir. Günaltay Mahallesi'nde ise 4906 Sokak, 4906/1 Sokak, 4906/2 Sokak ve 5714/1 Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menderes

12 Mart 2026 tarihinde Menderes ilçesinde üç ayrı planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır. İlk kesinti şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.30 ile 15.00 saatleri arasında yapılacaktır ve Kesinti ID numarası 3655050'dir. Bu kesintiden Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Gümüldür İzmir Caddesi, 6237 Sokak ve 6239 Sokak etkilenecektir. Gümüldür İnönü Mahallesi'nde ise 6145 Sokak, 6114 Sokak, Teyfik Yılmaz Caddesi, Hakkı Efendi Caddesi, Barış Caddesi, Baraj Caddesi, 6159 Sokak, 6157 Sokak, 6155 Sokak, 6139 Sokak, 6115 Sokak, 6085 Sokak, 6062 Sokak, 6030 Sokak, 6149 Sokak, 6464 Sokak, 6112 Sokak, 6153 Sokak ve Doktor Enver Bozyakalı Caddesi etkilenecektir.

İkinci kesinti 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlanmıştır ve Kesinti ID numarası 3655057'dir. Bu kesintiden Kemalpaşa Mahallesi'nde 137 Sokak, 139/1 Sokak, Site İçi Yolu, 120 Sokak, 134 Sokak, 143 Sokak, 148 Sokak, 171 Sokak, Atatürk Caddesi ve 168 Sokak etkilenecektir.

Aynı mahallede gerçekleşecek üçüncü kesinti de 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacaktır ve Kesinti ID numarası 3655061'dir. Bu kesintiden Kemalpaşa Mahallesi'nde 102 Sokak, 120 Sokak, 121 Sokak, 130 Sokak, 131 Sokak, 132 Sokak, 140 Sokak, 133 Sokak, 135 Sokak, 136 Sokak, 138 Sokak ve 139/1 Sokak etkilenecektir.

Ödemiş

12 Mart 2026 tarihinde Ödemiş ilçesinde iki ayrı planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır. İlk kesinti şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacaktır ve Kesinti ID numarası 3654942'dir. Bu kesintiden Hürriyet Mahallesi'nde Şehit Ali Dereli Küme Evleri, Ocaklı Küme Evleri, Ocaklı Küme Birgi Yolu Caddesi, Kiraz Yolu Caddesi ve 1697 Sokak etkilenecektir. Büyükavulcuk Mahallesi'nde Büyükavulcuk Küme Evleri, Küçükavulcuk Mahallesi, Zafer Mahallesi'nde 1347 Sokak, 1366 Sokak ve 1373 Sokak kesintiden etkilenecektir. Ocaklı Mahallesi'nde Ödemiş Yolu ve 1700 Sokak ile Büyükavulcuk Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Yolüstü Mahallesi'nde Yolüstü Küme Evleri, Kıramık, Soğuk ve Akıllı Kuyu mevkileri de kesintiden etkilenecektir.

İkinci kesinti 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlanmıştır ve Kesinti ID numarası 3655118'dir. Bu kesintiden Tekke Mahallesi'nde Elmabağ Küme Evleri etkilenecektir.

Torbalı

12 Mart 2026 tarihinde Torbalı ilçesinde üç ayrı planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır. İlk kesinti 09.00 ile 15.30 saatleri arasında yapılacaktır ve Kesinti ID numarası 3655046'dır. Bu kesintiden Eğerci, Arslanlar, Çaybaşı, Yeni, Şehitler, Pamukyazı ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde çok sayıda cadde, sokak ve küme evi etkilenmektedir. Eğerci Mahallesi'nde 3000 Sokak, 2503 Sokak, 7206/1 Sokak, Eğerci 3. Küme Evleri, 7211/1 Sokak, 10. Caddesi, 11. Caddesi ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir. Arslanlar Mahallesi'nde Kaya Sokak, Kemal Alan Sokak, Kemal Atatürk Caddesi, Pamuk Sokak, Torbalı Asfaltı Caddesi, Trafo Caddesi ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çaybaşı Mahallesi'nde 7140 Sokak, 12. Caddesi, 7129 Sokak ve çevresindeki çok sayıda sokakta kesinti olacaktır. Yeni Mahallesi'nde 589 Sokak, 581 Sokak, 579/1 Sokak, 560 Sokak, 558/1 Sokak, 558 Sokak, 540 Sokak, 535 Sokak ve 1. Caddesi etkilenecektir. Şehitler Mahallesi'nde çok sayıda 7500 ve 7510 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır. Pamukyazı Mahallesi'nde 2007/2 Sokak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde 7000'li numaralı sokaklar ile 4. Cadde ve 2. Cadde de kesintiden etkilenecektir.

İkinci kesinti 09.00 ile 15.30 saatleri arasında yapılacaktır ve Kesinti ID numarası 3655051'dir. Bu kesintiden Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Fatih Caddesi, Çamlı Yol Sokak, Hüdaver Köse Sokak, Sedir Sokak, Yaren Dede Sokak, Mimar Sinan Caddesi, Gelişim Sokak ve Gazozcu Sokak etkilenecektir. Ayrıca Karakuyu Mahallesi'nde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı saatler arasında yapılacak üçüncü kesinti ise Kesinti ID numarası 3655054'tür. Bu kesintiden Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde Mimar Sinan Caddesi, Giritli Sokak, Fatih Caddesi, Yıldız Sokak, Bahçe Sokak, Taştepe Caddesi ve Hüdaver Köse Sokak etkilenecek olup Karakuyu Mahallesi'nde de elektrik kesintisi olacaktır.