İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2-3 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1-2 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Zeytindağ Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 3489 Sokak, 3487 Sokak, İzmir Çanakkale Yolu, 3. Küme Evleri, 2299/7 Sokak, 2299/2 Sokak, İskele Sokak, 1. Küme Evleri ve Örnek Mavi Kent Küme Evleri'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Zeytindağ ve Bozyerler mahallelerinde kapsamlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Zeytindağ Mahallesi'nde çok sayıda cadde, sokak ve küme evi etkilenirken Bozyerler Mahallesi'nde 2776 Sokak kesintiden etkilenecektir. Aynı gün ve saatlerde Zeytindağ genelinde ayrıca planlı kesinti uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında İslamsaray Mahallesi'nde 947, 949, 952, 954, 955 ve 944 sokaklar ile Beylik Çayırı Küme Evleri'nde, ayrıca Kaşıkçı Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi'nde 832/4, 834 ve 832/1 sokaklarda kesinti olacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Kapukaya Mahallesi Kapıkaya Köyü İç Yolu'nda elektrik kesintisi yapılacaktır.

Buca

3 Mart 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.30 arasında Kuruçeşme ve Adatepe mahallelerinde çok sayıda sokak ile Ahmet Piriştina Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Hacı Bektaş Veli Sokak ve DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı çevresinde planlı kesinti uygulanacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Kuruçeşme Mahallesi'nde belirli sokaklarda şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 14.30 arasında Kuruçeşme ve Adatepe mahallelerinde önceki kesinti alanlarına benzer bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Foça

1 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında Ilıpınar Mahallesi Foça İzmir Karayolu ve Ilıpınar Köyü Küme Evleri'nde elektrik kesintisi olacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Kazım Dirik Mahallesi'nde 456, 460, 401/1, 401, 402, 453, 455 ve 456/1 sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında yine Kazım Dirik Mahallesi'nde Foça İzmir Karayolu ve çok sayıda sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır.

Ödemiş

1 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında İlkkurşun Mahallesi İlkkurşun Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün ve saatlerde Yeniköy, Seyrekli, Sekiköy, Kayaköy ve Alabaş Küme Evleri'nin bulunduğu bölgelerde de kesinti yapılacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Yeniköy, Demircili, Işık, Seyrekli ve Şirinköy mahallelerinde çok sayıda küme evi ve bağlantı yolunda kesinti olacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Seyrekli Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır.

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Köseler, Üzümlü, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Karadoğan, Dereuzunyer, Demircili, Çamyayla ve Bebekler mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Cevizalan Mahallesi'nde kesinti uygulanacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında Küre, Küçükören, Hamam, Çamlıca, Güney, Çayır ve Demirdere mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Seferihisar

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde çok sayıda cadde, sokak, mevki ve küme evinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Mersin Alanı ve Bengiler mahallelerinde çok sayıda sokakta planlı kesinti yapılacaktır.

Selçuk

3 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Zeytinköy ve Barutçu mahallelerinde, Barutçu Köyü İç Yolu ile çeşitli sokak ve caddelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

2 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde birçok sokakta şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde çok sayıda sokakta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.