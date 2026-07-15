İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Temmuz Çarşamba İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

Sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son depremler verilerine yöneldi. " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" soruları araştırılırken, resmi kurumların paylaştığı veriler incelendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almaya devam ediyor. Kurumun Son Depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel bilgileri resmi Son Depremler ekranı üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, depremlere ilişkin büyüklük, merkez üssü, derinlik ve saat bilgilerine AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden ulaşabiliyor.

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Hayır. 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son depremler kayıtlarında İstanbul'da meydana geldiğine ilişkin herhangi bir deprem kaydı bulunmuyor.

Sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından yapılan kontrollerde, resmi kurumlar tarafından İstanbul'da gerçekleşen bir depreme ilişkin herhangi bir açıklama veya kayıt paylaşılmadı. Bu nedenle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'da deprem meydana geldiğine ilişkin resmi olarak doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.